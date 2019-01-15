Ночью морозы, днем - оттепель: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
В Киеве завтра днем до -2 градусов.
Ночь на среду, 16 января, в Украине будет морозной, местами ожидается до -10 градусов.
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Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Ночь на среду будет морозной. Столбики термометров опустятся до -4...-10 градусов, а местами на севере и в центре и ниже.
Завтра днем "минусы" ожидаются небольшие, 1-4 градуса мороза. В западных областях и на юге Украины ночью 0-3 мороза, днем 0-3 тепла", - пишет она.
По прогнозу синоптика, завтра на западе пройдет мокрый снег, местами с дождем. Ночью также ожидаются осадки на юго-востоке Украины. Днем вероятен снег на Сумщине и Харьковщине.
В Киеве в среду будет без осадков, ночью -5...-8 градусов, днем -2...-4 градуса. Потепление в столице ожидается 18 января, однако оно будет недолгим: 19 января вновь похолодает.
Напомним, 15 января в Украине ожидаются сильный ветер и метели, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
- Винница-1°... -6°
- Днепр+2°... -8°
- Донецк+3°... -6°
- Житомир-1°... -5°
- Запорожье+2°... -8°
- Ивано-Франковск+1°... -2°
- Киев-1°... -5°
- Кировоград-3°... -7°
- Луганск+3°... -4°
- Луцк0°... -4°
- Львов-1°... -3°
- Николаев0°... -5°
- Одесса+1°... -6°
- Полтава-1°... -7°
- Ровно-1°... -5°
- Симферополь+4°... -6°
- Сумы-3°... -7°
- Тернополь-1°... -4°
- Харьков+1°... -7°
- Херсон+1°... -5°
- Хмельницкий-1°... -6°
- Черкассы-2°... -5°
- Чернигов-1°... -4°
- Черновцы+1°... -3°