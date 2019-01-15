Ночью морозы, днем - оттепель: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

12:58, 15 января 2019
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В Киеве завтра днем до -2 градусов.

Завтра в Украине пройдет мокрый снег / УНИАН
Завтра в Украине пройдет мокрый снег / УНИАН

Ночь на среду, 16 января, в Украине будет морозной, местами ожидается до -10 градусов.

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Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Ночь на среду будет морозной. Столбики термометров опустятся до -4...-10 градусов, а местами на севере и в центре и ниже.

Завтра днем "минусы" ожидаются небольшие, 1-4 градуса мороза. В западных областях и на юге Украины ночью 0-3 мороза, днем 0-3 тепла", - пишет она.

По прогнозу синоптика, завтра на западе пройдет мокрый снег, местами с дождем. Ночью также ожидаются осадки на юго-востоке Украины. Днем вероятен снег на Сумщине и Харьковщине.

В Киеве в среду будет без осадков, ночью -5...-8 градусов, днем -2...-4 градуса. Потепление в столице ожидается 18 января, однако оно будет недолгим: 19 января вновь похолодает.

Напомним, 15 января в Украине ожидаются сильный ветер и метели, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #снег#погода#оттепель
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