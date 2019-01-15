Киевлян предупреждают о метелях и гололедице
В столице сегодня ожидается небольшой снег.
Во вторник, 15 января, в Киеве ожидаются метели, на дорогах города гололедица.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Украине сегодня местами пройдет снег, на юге днем до +5° (карта)
Так, 15 января в столице небольшой снег, метель, на дорогах гололедица, утром порывы ветра 15-20 м/сек. Кроме того, синоптики прогнозируют облачность, ветер южный, 7-12 м/сек, температура днем 2-4° мороза.
В условиях ухудшения погодных условий пешеходов и водителей призывают быть максимально осторожными, владельцев частных авто - по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать транспортные средства вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
Напомним, 15 января в Украине ожидаются сильный ветер и метели, объявлено штормовое предупреждение.
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