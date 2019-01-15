Жертвами аномального снегопада в Европе стали больше 20 человек (фото, видео)
В Сербии из-за непогоды уже несколько дней действует режим чрезвычайной ситуации.
В результате сильных снегопадов, накрывших Европу, погибли более двух десятков человек.
Сильный снег, ветер и угроза схода лавин: Закарпатье охватила непогода
В последние дни осадки докатились и до Балкан. Снегопады вызвали серьезное ДТП в Боснии: в столкновении автобуса и машины три человека погибли, 17 получили ранения, передает Euronews.
14 пострадавших были пассажирами автобуса, водитель его утратил контроль над транспортным средством, и оно съехало в кювет.
В Сербии из-за непогоды уже несколько дней действует режим чрезвычайной ситуации.
В немецкой Баварии на помощь экстренным службам и полиции приданы подразделения бундесвера. Именно армейская тяжелая техника используется на расчистке ряда дорог и автомагистралей.
Сильный снегопад вызывает лавины, одна из них сошла на курортный отель. Никто из постояльцев не пострадал, но людей эвакуировали, а само пострадавшее заведение закрыли в качестве меры предосторожности на неопределенный срок.
Осадки вызывают хаос на австрийских автомагистралях, расположенных в Альпах: из-за лавиоопасности многие из них были закрыты, и жители ряда деревень и туристы оказались заблокированы.
Жертвами снегопадов в Европе уже стали свыше двух десятков человек.
Snow report from Burrel , Albania today, Jan 14th - thanks to Xhulian Preni for the report! pic.twitter.com/1QnsNs7Av5— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 14 января 2019 г.
Snow in #Austria . I have never seen so much snow - not on the mountains. This is near the border between #Germany and #Austria not far away from #Salzburg. pic.twitter.com/Ru5Hb2Usfz— GHOSTWRITER BERLIN (@Smuda_Berlin) 15 января 2019 г.
Напомним, на западно-центральную часть США 12 января обрушилась снежная буря, на скользкой дороге в ДТП погибли пять человек.
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