Жертвами аномального снегопада в Европе стали больше 20 человек (фото, видео)

10:34, 15 января 2019
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В Сербии из-за непогоды уже несколько дней действует режим чрезвычайной ситуации.

Европа страдает от сильных снегопадов / twitter.com/severeweatherEU, Christian Hunkeler
Европа страдает от сильных снегопадов / twitter.com/severeweatherEU, Christian Hunkeler

В результате сильных снегопадов, накрывших Европу, погибли более двух десятков человек.

Сильный снег, ветер и угроза схода лавин: Закарпатье охватила непогода

В последние дни осадки докатились и до Балкан. Снегопады вызвали серьезное ДТП в Боснии: в столкновении автобуса и машины три человека погибли, 17 получили ранения, передает Euronews.

14 пострадавших были пассажирами автобуса, водитель его утратил контроль над транспортным средством, и оно съехало в кювет.

В Сербии из-за непогоды уже несколько дней действует режим чрезвычайной ситуации.

В немецкой Баварии на помощь экстренным службам и полиции приданы подразделения бундесвера. Именно армейская тяжелая техника используется на расчистке ряда дорог и автомагистралей.

Сильный снегопад вызывает лавины, одна из них сошла на курортный отель. Никто из постояльцев не пострадал, но людей эвакуировали, а само пострадавшее заведение закрыли в качестве меры предосторожности на неопределенный срок.

Осадки вызывают хаос на австрийских автомагистралях, расположенных в Альпах: из-за лавиоопасности многие из них были закрыты, и жители ряда деревень и туристы оказались заблокированы.

Жертвами снегопадов в Европе уже стали свыше двух десятков человек.

Напомним, на западно-центральную часть США 12 января обрушилась снежная буря, на скользкой дороге в ДТП погибли пять человек.

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Теги: #снег#Европа#погода
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