Жертвами аномального снегопада в Европе стали больше 20 человек (фото, видео)

В Сербии из-за непогоды уже несколько дней действует режим чрезвычайной ситуации.

В последние дни осадки докатились и до Балкан. Снегопады вызвали серьезное ДТП в Боснии: в столкновении автобуса и машины три человека погибли, 17 получили ранения, передает Euronews.

14 пострадавших были пассажирами автобуса, водитель его утратил контроль над транспортным средством, и оно съехало в кювет.

В немецкой Баварии на помощь экстренным службам и полиции приданы подразделения бундесвера. Именно армейская тяжелая техника используется на расчистке ряда дорог и автомагистралей.

Сильный снегопад вызывает лавины, одна из них сошла на курортный отель. Никто из постояльцев не пострадал, но людей эвакуировали, а само пострадавшее заведение закрыли в качестве меры предосторожности на неопределенный срок.

Осадки вызывают хаос на австрийских автомагистралях, расположенных в Альпах: из-за лавиоопасности многие из них были закрыты, и жители ряда деревень и туристы оказались заблокированы.

Жертвами снегопадов в Европе уже стали свыше двух десятков человек.

Snow in #Austria . I have never seen so much snow - not on the mountains. This is near the border between #Germany and #Austria not far away from #Salzburg. pic.twitter.com/Ru5Hb2Usfz