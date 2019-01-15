Синоптики предупреждают о сильном ветре и метелях в Украине
Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
Во вторник, 15 января, в Украине ожидаются сильный ветер и метели, объявлено штормовое предупреждение.
Погода на неделю: в Украину придет оттепель со снегопадами (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"15 января утром порывы ветра 15-20 м/с, местами метели (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
В Киеве и Киевской области утром ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и метели.
Напомним, во вторник, 15 января, в Украине местами пройдет снег, на юге днем до +5°.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница-2°... -7°
- Днепр0°... -9°
- Донецк+2°... -5°
- Житомир-1°... -5°
- Запорожье+1°... -9°
- Ивано-Франковск+1°... -3°
- Киев-2°... -5°
- Кировоград-3°... -8°
- Луганск+2°... -5°
- Луцк0°... -4°
- Львов-1°... -3°
- Николаев0°... -8°
- Одесса+2°... -7°
- Полтава-2°... -9°
- Ровно-1°... -5°
- Симферополь+5°... -5°
- Сумы-2°... -10°
- Тернополь-1°... -5°
- Харьков+1°... -9°
- Херсон0°... -6°
- Хмельницкий-1°... -6°
- Черкассы-2°... -7°
- Чернигов-2°... -5°
- Черновцы0°... -3°
Виргиния, США
- 11 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-11 °
Влажность:84 %
Давление:758 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:27
Закат17:11
Видимость:13 км
Фаза луны:
Лента новостей