Синоптики предупреждают о сильном ветре и метелях в Украине

Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Во вторник, 15 января, в Украине ожидаются сильный ветер и метели, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"15 января утром порывы ветра 15-20 м/с, местами метели (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области утром ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и метели.

Напомним, во вторник, 15 января, в Украине местами пройдет снег, на юге днем до +5°.