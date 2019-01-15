В Киеве сегодня будет пасмурно, днем температура до -2°

08:30, 15 января 2019
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Вечером в столице до -3°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 15 января в Киеве будет пасмурно и без осадков, днем температура до -2°.

Погода на неделю: в Украину придет оттепель со снегопадами (карта)

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем -2°, вечером - до -3°. Ветер западный, до 6,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:53, а зайдет в 16:20.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 15 января, в Украине местами пройдет снег, на юге днем до +5°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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