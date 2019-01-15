В Киеве сегодня будет пасмурно, днем температура до -2°
Вечером в столице до -3°.
Согласно данным Погода УНИАН, 15 января в Киеве будет пасмурно и без осадков, днем температура до -2°.
Погода на неделю: в Украину придет оттепель со снегопадами (карта)
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем -2°, вечером - до -3°. Ветер западный, до 6,4 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:53, а зайдет в 16:20.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 15 января, в Украине местами пройдет снег, на юге днем до +5°.
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Погода в Украине
- Винница-2°... -7°
- Днепр+1°... -9°
- Донецк+1°... -6°
- Житомир-1°... -6°
- Запорожье+1°... -9°
- Ивано-Франковск+1°... -3°
- Киев-2°... -5°
- Кировоград-2°... -8°
- Луганск+3°... -5°
- Луцк0°... -4°
- Львов-1°... -4°
- Николаев-1°... -7°
- Одесса-1°... -7°
- Полтава-1°... -8°
- Ровно-1°... -5°
- Симферополь+5°... -6°
- Сумы-1°... -8°
- Тернополь-1°... -5°
- Харьков+1°... -8°
- Херсон0°... -5°
- Хмельницкий-3°... -6°
- Черкассы-2°... -8°
- Чернигов-2°... -5°
- Черновцы-1°... -4°
Виргиния, США
- 9 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-9 °
Влажность:83 %
Давление:758 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:27
Закат17:11
Видимость:11 км
Фаза луны:
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