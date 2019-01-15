В Украине сегодня местами пройдет снег, на юге днем до +5° (карта)

08:12, 15 января 2019
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В большинстве регионов сегодня потеплеет.

В Украине сегодня ожидаются снегопады / УНИАН
В Украине сегодня ожидаются снегопады / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 15 января, в Украине местами пройдет снег, на юге днем до +5°.

Погода на неделю: в Украину придет оттепель со снегопадами (карта)

Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдут дожди и снег, температура до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают снегопады. Температура до +5°. 

На западе Украины местами пройдет снег. Температура до 0°.

В северных областях местами ожидаются осадки. Температура до -2°. В центре без осадков, температура до -1°.

Прогноз на 15 января / УНИАН
Прогноз на 15 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 15 января на Руси чтили память преподобного Серафима Саровского - чудотворца, который носил мирское имя Прохор. 15 января на полях иней - будет мокрый год.

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Теги: #снег#погода
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