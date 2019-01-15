В Украине сегодня местами пройдет снег, на юге днем до +5° (карта)
В большинстве регионов сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 15 января, в Украине местами пройдет снег, на юге днем до +5°.
Погода на неделю: в Украину придет оттепель со снегопадами (карта)
Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдут дожди и снег, температура до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают снегопады. Температура до +5°.
На западе Украины местами пройдет снег. Температура до 0°.
В северных областях местами ожидаются осадки. Температура до -2°. В центре без осадков, температура до -1°.
Согласно народному прогнозу, 15 января на Руси чтили память преподобного Серафима Саровского - чудотворца, который носил мирское имя Прохор. 15 января на полях иней - будет мокрый год.
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Погода в Украине
- Винница-2°... -7°
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- Киев-2°... -5°
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- Луганск+3°... -5°
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- Николаев-1°... -7°
- Одесса-1°... -7°
- Полтава-1°... -8°
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- Симферополь+5°... -6°
- Сумы-1°... -8°
- Тернополь-1°... -5°
- Харьков+1°... -8°
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- Хмельницкий-3°... -6°
- Черкассы-2°... -8°
- Чернигов-2°... -5°
- Черновцы-1°... -4°
Виргиния, США
- 9 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-9 °
Влажность:83 %
Давление:758 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:27
Закат17:11
Видимость:11 км
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