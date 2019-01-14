В Киеве завтра без осадков, температура до -2°

Завтра в столице будет холодно.

Завтра в Киеве будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 15 января в Киеве без осадков, днем температура до -2°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -2°, вечером - до -3°. Ветер западный, до 6,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:53, а зайдет в 16:20.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 15 января, в Украине местами пройдет снег, на юге днем до +5°.

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