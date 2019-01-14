В Киеве завтра без осадков, температура до -2°
Завтра в столице будет холодно.
Согласно данным Погода УНИАН, 15 января в Киеве без осадков, днем температура до -2°.
Сильный ветер и метели: в Киеве объявили штормовое предупреждение на 14-15 января
Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -2°, вечером - до -3°. Ветер западный, до 6,4 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:53, а зайдет в 16:20.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 15 января, в Украине местами пройдет снег, на юге днем до +5°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница0°... -6°
- Днепр+1°... -1°
- Донецк0°... -1°
- Житомир+2°... -6°
- Запорожье+2°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... -5°
- Киев0°... -4°
- Кировоград+1°... -3°
- Луганск0°... -1°
- Луцк+2°... -5°
- Львов+2°... -5°
- Николаев+4°... -3°
- Одесса+5°... -3°
- Полтава0°... -3°
- Ровно+2°... -7°
- Симферополь+4°... +2°
- Сумы0°... -3°
- Тернополь+2°... -6°
- Харьков0°... -1°
- Херсон+4°... -2°
- Хмельницкий+2°... -8°
- Черкассы+1°... -5°
- Чернигов-1°... -4°
- Черновцы+4°... -6°
Виргиния, США
- 2 °
Пасмурно, небольшой снегПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-7 °
Влажность:78 %
Давление:760 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:27
Закат17:10
Видимость:11 км
Фаза луны:
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