В Киеве завтра без осадков, температура до -2°

17:00, 14 января 2019
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Завтра в столице будет холодно.

Завтра в Киеве будет холодно / УНИАН
Завтра в Киеве будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 15 января в Киеве без осадков, днем температура до -2°.

Сильный ветер и метели: в Киеве объявили штормовое предупреждение на 14-15 января

Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -2°, вечером - до -3°. Ветер западный, до 6,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:53, а зайдет в 16:20.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 15 января, в Украине местами пройдет снег, на юге днем до +5°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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