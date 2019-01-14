Завтра в Украине пройдет снег, днем местами температура до +5° (видеопрогноз)

16:30, 14 января 2019
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Ночью на юге и в центре температура до -9°.

Завтра в Украине местами пройдет снег / УНИАН
Завтра в Украине местами пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 15 января, в Украине местами пройдет снег, на юге днем до +5°.

Сильный ветер и метели: в Киеве объявили штормовое предупреждение на 14-15 января

Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдут дожди и снег, температура ночью до -8°, днем до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают снегопады. Температура ночью до -9°, днем до +5°. 

На западе Украины местами пройдет снег. Температура ночью до -7°, днем до 0°.

В северных областях местами ожидаются осадки. Температура ночью до -5°, днем до -2°. В центре без осадков, температура ночью до -9°, днем до -1°.

Согласно народному прогнозу, 15 января на Руси чтили память преподобного Серафима Саровского - чудотворца, который носил мирское имя Прохор. 15 января на полях иней - будет мокрый год.

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Теги: #снег#погода
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