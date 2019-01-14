Завтра в Украине пройдет снег, днем местами температура до +5° (видеопрогноз)
Ночью на юге и в центре температура до -9°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 15 января, в Украине местами пройдет снег, на юге днем до +5°.
Сильный ветер и метели: в Киеве объявили штормовое предупреждение на 14-15 января
Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдут дожди и снег, температура ночью до -8°, днем до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают снегопады. Температура ночью до -9°, днем до +5°.
На западе Украины местами пройдет снег. Температура ночью до -7°, днем до 0°.
В северных областях местами ожидаются осадки. Температура ночью до -5°, днем до -2°. В центре без осадков, температура ночью до -9°, днем до -1°.
Согласно народному прогнозу, 15 января на Руси чтили память преподобного Серафима Саровского - чудотворца, который носил мирское имя Прохор. 15 января на полях иней - будет мокрый год.
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Погода в Украине
- Винница0°... -6°
- Днепр+1°... -1°
- Донецк0°... -1°
- Житомир+2°... -6°
- Запорожье+2°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... -5°
- Киев0°... -4°
- Кировоград+1°... -3°
- Луганск0°... -1°
- Луцк+2°... -5°
- Львов+2°... -5°
- Николаев+4°... -3°
- Одесса+5°... -3°
- Полтава0°... -3°
- Ровно+2°... -7°
- Симферополь+4°... +2°
- Сумы0°... -3°
- Тернополь+2°... -6°
- Харьков0°... -1°
- Херсон+4°... -2°
- Хмельницкий+2°... -8°
- Черкассы+1°... -5°
- Чернигов-1°... -4°
- Черновцы+4°... -6°