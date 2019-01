В США жертвами снежной бури стали пять человек (видео)

Больше всего от непогоды пострадал штат Миссури.

Больше всего от непогоды пострадал штат Миссури. На автомагистрали близ города Сент-Луис пробка, вызванная снегопадом, продолжалась 8 часов, сообщает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

В аэропорту Ламберт (Сент-Луис) отменили и задержали много рейсов. В центральной части Миссури 12 тыс. домов и фирм остались без электричества.

Кроме того, снежная буря также ударила по третьему по величине городу США Чикаго и прилегающим районам.

We're back live from St. Louis in the #snow, and the 42nd consecutive hour that it's been preciping in the metro.

Temps 31-32° but treated roads including I-270 are in great shape.

This will end today.#stlwx#snowstorm#WinterStormGiapic.twitter.com/exlqdTpA41