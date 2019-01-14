В США жертвами снежной бури стали пять человек (видео)

15:32, 14 января 2019
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Больше всего от непогоды пострадал штат Миссури.

США накрыла снежная буря / twitter.com/islivingston
США накрыла снежная буря / twitter.com/islivingston

На западно-центральную часть США 12 января обрушилась снежная буря, на скользкой дороге в ДТП погибли пять человек.

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Больше всего от непогоды пострадал штат Миссури. На автомагистрали близ города Сент-Луис пробка, вызванная снегопадом, продолжалась 8 часов, сообщает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

В аэропорту Ламберт (Сент-Луис) отменили и задержали много рейсов. В центральной части Миссури 12 тыс. домов и фирм остались без электричества.

Кроме того, снежная буря также ударила по третьему по величине городу США Чикаго и прилегающим районам.

Напомним, столица Ливана Бейрут пострадала от мощных снегопадов и дождей, уже несколько дней здесь бушует циклон "Норма".

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Теги: #снег#погода#США
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