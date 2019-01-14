В США жертвами снежной бури стали пять человек (видео)
Больше всего от непогоды пострадал штат Миссури.
На западно-центральную часть США 12 января обрушилась снежная буря, на скользкой дороге в ДТП погибли пять человек.
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Больше всего от непогоды пострадал штат Миссури. На автомагистрали близ города Сент-Луис пробка, вызванная снегопадом, продолжалась 8 часов, сообщает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.
В аэропорту Ламберт (Сент-Луис) отменили и задержали много рейсов. В центральной части Миссури 12 тыс. домов и фирм остались без электричества.
Кроме того, снежная буря также ударила по третьему по величине городу США Чикаго и прилегающим районам.
We're back live from St. Louis in the #snow, and the 42nd consecutive hour that it's been preciping in the metro.— Mike Seidel (@mikeseidel) 13 января 2019 г.
Temps 31-32° but treated roads including I-270 are in great shape.
This will end today.#stlwx#snowstorm#WinterStormGiapic.twitter.com/exlqdTpA41
Напомним, столица Ливана Бейрут пострадала от мощных снегопадов и дождей, уже несколько дней здесь бушует циклон "Норма".
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