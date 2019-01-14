Сильный ветер и метели: в Киеве объявили штормовое предупреждение на 14-15 января

14:32, 14 января 2019
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Владельцев личных авто просят пользоваться общественным транспортом.

В Киеве объявили штормовое предупреждение / УНИАН
В Киеве объявили штормовое предупреждение / УНИАН

В ближайшие 2 часа с удержанием до конца суток 14 января, ночью и утром 15 января в Киеве ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, погода в Киеве ухудшится, ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек, метель.

В условиях ухудшения погодных условий пешеходов и водителей призывают быть максимально осторожными, владельцев частных авто просят по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать транспортные средства вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Напомним, во вторник, 15 января, из-за влияния атмосферного фронта во многих областях Украины пройдет снег.

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Теги: #Киев#погода#штормовое предупреждение
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