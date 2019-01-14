Атмосферный фронт принесет в Украину мокрый снег 15 января
В столице завтра без существенных осадков.
Во вторник, 15 января, из-за влияния атмосферного фронта во многих областях Украины пройдет снег.
Украину сегодня накроет сильный ветер: объявлено штормовое предупреждение
Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Сегодня атмосферный фронт северного циклона Florenz будет прогуливаться по Украине, поэтому будет выпадать снег и мокрый снег. 15 января фронт дойдет до восточной части - соответственно, мокрый снег, на юге с дождем, предполагается в южной части и на востоке Украины (кроме Одесской области) - первая карта", - пишет она.
Температура воздуха ближайшей ночью -4...-10 градусов, на востоке и юге около нуля, завтра днем ожидается в Украине 0-3 градуса мороза, на юге и востоке 0...+3 градуса, в Крыму до +6 градусов.
По прогнозу синоптика, завтра в столице без существенных осадков. Ночью -3...-5 градусов, днем -2...-4 градуса.
Потепление в Киеве ожидается 17-18 января, а с 21 января снова похолодает.
Напомним, на этой неделе в Украине будет контрастная погода: ожидается оттепель, во вторник и среду похолодание, местами пройдут снегопады.
Погода в Украине
- Винница0°... -6°
- Днепр+1°... -1°
- Донецк0°... -1°
- Житомир+2°... -6°
- Запорожье+1°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... -5°
- Киев0°... -4°
- Кировоград+1°... -3°
- Луганск0°... -1°
- Луцк+2°... -5°
- Львов+2°... -5°
- Николаев+4°... -3°
- Одесса+5°... -3°
- Полтава0°... -3°
- Ровно+2°... -7°
- Симферополь+4°... +2°
- Сумы0°... -3°
- Тернополь+2°... -6°
- Харьков0°... -1°
- Херсон+4°... -2°
- Хмельницкий+2°... -8°
- Черкассы+1°... -5°
- Чернигов-1°... -4°
- Черновцы+4°... -5°