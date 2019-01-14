Атмосферный фронт принесет в Украину мокрый снег 15 января

В столице завтра без существенных осадков.

В Украине завтра ожидаются снегопады / УНИАН

Во вторник, 15 января, из-за влияния атмосферного фронта во многих областях Украины пройдет снег.

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Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Сегодня атмосферный фронт северного циклона Florenz будет прогуливаться по Украине, поэтому будет выпадать снег и мокрый снег. 15 января фронт дойдет до восточной части - соответственно, мокрый снег, на юге с дождем, предполагается в южной части и на востоке Украины (кроме Одесской области) - первая карта", - пишет она.

Температура воздуха ближайшей ночью -4...-10 градусов, на востоке и юге около нуля, завтра днем ожидается в Украине 0-3 градуса мороза, на юге и востоке 0...+3 градуса, в Крыму до +6 градусов.

По прогнозу синоптика, завтра в столице без существенных осадков. Ночью -3...-5 градусов, днем -2...-4 градуса.

Потепление в Киеве ожидается 17-18 января, а с 21 января снова похолодает.

Напомним, на этой неделе в Украине будет контрастная погода: ожидается оттепель, во вторник и среду похолодание, местами пройдут снегопады.