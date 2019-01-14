Погода на неделю: в Украину придет оттепель со снегопадами (карта)

Похолодание ожидается лишь во вторник и среду.

На этой неделе в Украине ожидаются снегопады / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается контрастная погода: ожидается оттепель, во вторник и среду похолодание, местами пройдут снегопады.

В понедельник в Украине местами пройдут дожди и снег. На юге и западе до +5°, в остальных регионах до -1°...+2°.

Прогноз на 14 января / УНИАН

Во вторник, 15 января, в Украине похолодает и пройдет снег, в центре ночью до -9°.

Прогноз на 15 января / УНИАН

В среду, 16 января, местами пройдет снег. Самая холодная погода будет на северо-востоке - до -14°. В остальных регионах до -11°...+1°.

Прогноз на 16 января / УНИАН

В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране темпераура -8°…+1°, днем на западе до +5°.

Прогноз на 17 января / УНИАН

В пятницу на западе пройдет мокрый снег. Ночью на западе -6°, в остальных регионах до -5°.

Прогноз на 18 января / УНИАН

19 и 20 января в Украине без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на севере - до -8°, на остальной территории -6°…+5°. Днем температура по стране -1°...+8°. В воскресенье ночью на севере и западе до -9°, днем в Украине от -8° до +4°.

Прогноз на 19 января / УНИАН

Прогноз на 20 января / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

14 января - Василия Великого. Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью. Вьюга на Васильев день предвещает богатый урожай орехов. Инея пушистого много на деревьях на Василия -лето будет щедрым на мед. Иней обильно покрывает на Василия все деревья, будет урожай на хлеб. Ночь на Василия звездная - к урожаю ягод. Снег выпадет в этот день - будет счастливый год.

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15 января на Руси чтили память преподобного Серафима Саровского - чудотворца, который носил мирское имя Прохор. 15 января на полях иней - будет мокрый год.

16 января - день Павла. Много снега - много хлеба, много воды - много травы. Звезды блестят ярко - к морозам, мало их на небе - жди ненастья.

17 января - Феклистов день. Также сегодня почитали Зосиму. В этот день обращали внимание на такую народную примету: "Снег на деревьях сучья гнет - летом пчелы роиться будут".

18 января - Крещенский вечер. Луна в этот день полная - к большому разливу, быть большой воде. Если в этот день метель - будет она и на Масленицу; дуют ветры с юга - лето будет грозовым.

19 января - Богоявление Господне (Крещение, Иордан). Если на Крещение погода ясная и погожая - на засушливое лето. Крещенская оттепель - к урожаю. Воробьи в этот день пролетят перед хоругвями - год не счастливый для детей, грачи - для молодых людей; пролетят гуси - пожилые люди в этом году будут болеть. День на Крещение ясный, солнечный - хлеб будет чистый. Если в этот день ясная и холодная погода - на засушливое лето, пасмурная и снежная - на обильный урожай.

20 января - день Иоанна Крестителя. Считается, что в этот день вся вода, как и на Крещение является святой. Если 20 января в полдень будет ясное солнце - настанет ранняя весна. Если сегодня будет метель, то вся Масленица будет в метелях.

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