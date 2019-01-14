Сильный снег, ветер и угроза схода лавин: Закарпатье охватила непогода

10:50, 14 января 2019
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Туристов просят отказаться от походов в горы.

На Закарпатье сегодня идет сильный снег / УНИАН
На Закарпатье сегодня идет сильный снег / УНИАН

В понедельник, 14 января, погода на Закарпатье ухудшилась. С утра идет сильный снег.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Кроме того, сегодня на Закарпатье ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, метели, на высокогорье сильные метели, туманы видимостью 200-500 м. На дорогах гололедица. На горных участках дорог снежные заносы.

В связи со снегопадами и метелями в течение 14-15 января на высокогорье области и в горах сохраняется значительная снеголавинная опасность (III уровень). В горных районах области существует угроза схода снега на дороги.

Спасатели призывают водителей по возможности воздержаться от дальних поездок и не парковать свои автомобили под деревьями или конструкциями рекламоносителей. Туристов просят отказаться от походов в горы и катания на неизвестных склонах Карпат.

Напомним, в понедельник, 14 января, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #снег#погода#Закарпатье
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