Украину сегодня накроет сильный ветер: объявлено штормовое предупреждение
В Карпатах ожидаются метели.
В понедельник, 14 января, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +2°
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, днем 14 января погода в Украине ухудшится: ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек, на высокогорье Карпат метели, порывы ветра 25-30 м/сек, сильный мокрый снег и дождь.
Напомним, в понедельник, 14 января, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег. В частности, на востоке без осадков, температура до 0°. Жителям южных регионов синоптики обещают облачную погоду. Температура до +5°.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+1°... -5°
- Днепр+1°... -1°
- Донецк0°... -1°
- Житомир+2°... -4°
- Запорожье+2°... 0°
- Ивано-Франковск+5°... -5°
- Киев+1°... -4°
- Кировоград+1°... -4°
- Луганск0°... -1°
- Луцк+2°... -5°
- Львов+2°... -5°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+5°... -3°
- Полтава+1°... -3°
- Ровно+2°... -7°
- Симферополь+4°... +2°
- Сумы0°... -3°
- Тернополь+2°... -6°
- Харьков0°... -1°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий+2°... -8°
- Черкассы0°... -2°
- Чернигов-1°... -3°
- Черновцы+4°... -4°
Виргиния, США
- 3 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-7 °
Влажность:77 %
Давление:760 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:27
Закат17:10
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей