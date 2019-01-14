Украину сегодня накроет сильный ветер: объявлено штормовое предупреждение

09:44, 14 января 2019
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В Карпатах ожидаются метели.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН
В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

В понедельник, 14 января, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +2°

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, днем 14 января погода в Украине ухудшится: ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек, на высокогорье Карпат метели, порывы ветра 25-30 м/сек, сильный мокрый снег и дождь.

В Украине объявили штормовое предупреждение / Укргидрометцентр
В Украине объявили штормовое предупреждение / Укргидрометцентр

Напомним, в понедельник, 14 января, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег. В частности, на востоке без осадков, температура до 0°. Жителям южных регионов синоптики обещают облачную погоду. Температура до +5°.

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Теги: #снег#погода#штормовое предупреждение
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