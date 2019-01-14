В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +2°

08:30, 14 января 2019
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В столице сегодня ожидается сильный ветер.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 14 января в Киеве без осадков, днем температура до +2°.

Германию, Австрию и Чехию накрыли сильнейшие за 20 лет снегопады

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +2, вечером - до -1°. Ветер южный и юго-западный, до 6,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:53, а зайдет в 16:20.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 14 января, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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