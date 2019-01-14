В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +2°
В столице сегодня ожидается сильный ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 января в Киеве без осадков, днем температура до +2°.
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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +2, вечером - до -1°. Ветер южный и юго-западный, до 6,3 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:53, а зайдет в 16:20.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 14 января, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
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- Житомир+2°... -6°
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- Симферополь+4°... +2°
- Сумы+1°... -3°
- Тернополь+2°... -6°
- Харьков0°... -1°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий+2°... -6°
- Черкассы+1°... -4°
- Чернигов0°... -4°
- Черновцы+4°... -5°
Виргиния, США
- 3 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-8 °
Влажность:76 %
Давление:759 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:27
Закат17:10
Видимость:16 км
Фаза луны:
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