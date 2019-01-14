Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Местами температура воздуха до +5°.

Сегодня в Украине местами ожидаются осадки / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 14 января, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до 0°. Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду. Температура до +5°.

На западе Украины местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура до +5°.

В северных областях пройдет снег. Температура до +2°. В центре практически без осадков, температура до +2°.

Прогноз на 14 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 14 января - Василия Великого. Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью. Вьюга на Васильев день предвещает богатый урожай орехов. Инея пушистого много на деревьях на Василия - лето будет щедрым на мед. Иней обильно покрывает на Василия все деревья, будет урожай на хлеб. Ночь на Василия звездная - к урожаю ягод. Снег выпадет в этот день - будет счастливый год.

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