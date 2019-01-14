Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Местами температура воздуха до +5°.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 14 января, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до 0°. Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду. Температура до +5°.
На западе Украины местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура до +5°.
В северных областях пройдет снег. Температура до +2°. В центре практически без осадков, температура до +2°.
Согласно народному прогнозу, 14 января - Василия Великого. Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью. Вьюга на Васильев день предвещает богатый урожай орехов. Инея пушистого много на деревьях на Василия - лето будет щедрым на мед. Иней обильно покрывает на Василия все деревья, будет урожай на хлеб. Ночь на Василия звездная - к урожаю ягод. Снег выпадет в этот день - будет счастливый год.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -7°
- Днепр+1°... -1°
- Донецк-1°... -2°
- Житомир+2°... -6°
- Запорожье+2°... +1°
- Ивано-Франковск+5°... -5°
- Киев+2°... -5°
- Кировоград+1°... -4°
- Луганск-1°... -2°
- Луцк+2°... -6°
- Львов+2°... -5°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+4°... -3°
- Полтава+1°... -3°
- Ровно+2°... -7°
- Симферополь+4°... +2°
- Сумы+1°... -3°
- Тернополь+2°... -6°
- Харьков0°... -1°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий+2°... -6°
- Черкассы+1°... -4°
- Чернигов0°... -4°
- Черновцы+4°... -5°