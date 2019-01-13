Сильный ветер и метели: в Украине объявили штормовое предупреждение

В западных областях в ближайшие часы прогнозируют сильный ветер и метели, осадки в виде снега и дождя.

В течение 14 января в Украине ожидаются порывы ветра / фото УНИАН

Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий на территории Украины.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Так, в ближайшие два часа и до конца суток 13 января в западных областях, в течение 14 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с и метели; ночью 14 января в Карпатах и на Закарпатье значительные осадки в виде снега и дождя, на дорогах страны гололедица (1-й уровень опасности, желтый).

Ранее сообщалось, что на Полтавщине сняты все ограничения по движению транспорта.