Прогноз погоды на 13 января: снежно и солнечно (карта)

В столице будет падать снег, местами – метели.

Прогноз погоды на 13 января / фото УНИАН

Погода в Украине в воскресенье, 13 января, будет довольно противоречивой. Одну половину страны продолжит засыпать снегом, другую – радовать солнце.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"13 января, на Маланки, температура воздуха в течение дня на Западе повысится до оттепели, на остальной территории ожидается -1...-3 градуса, на Юге 0...+3 градуса. Снег наиболее вероятен на Западе и Севере", – отметила эксперт.

В столице будет падать снег, местами – метели. Температура ночью опустится до -4...-6 градусов мороза, днем поднимется до -1...-3.

Прогноз погоды на воскресенье, 13 января, в городах Украины:

Ужгород – 0...2

Львов – 0...2

Ивано-Франковск – -1...1

Тернополь – -1...1

Черновцы – -1...1

Хмельницкий – 0...-2

Луцк – -1...1

Ровно – -1...1

Житомир – 0...-2

Винница – -1...1

Одесса – -1...1

Николаев – 0...-2

Херсон – 0...-2

Симферополь – -1...+1

Кропивницкий – 0...-2

Черкассы – 0...-2

Чернигов – -1...-3

Сумы – -1...-3

Полтава – -1...-3

Днепр – 0...-2

Запорожье – 0...-2

Донецк – -1...-3

Луганск – -1...-3

Харьков – -1...-3

Киев – -1...1