Прогноз погоды на 13 января: снежно и солнечно (карта)
В столице будет падать снег, местами – метели.
Погода в Украине в воскресенье, 13 января, будет довольно противоречивой. Одну половину страны продолжит засыпать снегом, другую – радовать солнце.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"13 января, на Маланки, температура воздуха в течение дня на Западе повысится до оттепели, на остальной территории ожидается -1...-3 градуса, на Юге 0...+3 градуса. Снег наиболее вероятен на Западе и Севере", – отметила эксперт.
В столице будет падать снег, местами – метели. Температура ночью опустится до -4...-6 градусов мороза, днем поднимется до -1...-3.
Прогноз погоды на воскресенье, 13 января, в городах Украины:
Ужгород – 0...2
Львов – 0...2
Ивано-Франковск – -1...1
Тернополь – -1...1
Черновцы – -1...1
Хмельницкий – 0...-2
Луцк – -1...1
Ровно – -1...1
Житомир – 0...-2
Винница – -1...1
Одесса – -1...1
Николаев – 0...-2
Херсон – 0...-2
Симферополь – -1...+1
Кропивницкий – 0...-2
Черкассы – 0...-2
Чернигов – -1...-3
Сумы – -1...-3
Полтава – -1...-3
Днепр – 0...-2
Запорожье – 0...-2
Донецк – -1...-3
Луганск – -1...-3
Харьков – -1...-3
Киев – -1...1
Погода в Украине
- Винница-2°... -4°
- Днепр-5°... -7°
- Донецк-2°... -7°
- Житомир-1°... -2°
- Запорожье-3°... -7°
- Ивано-Франковск0°... -6°
- Киев-2°... -3°
- Кировоград-5°... -6°
- Луганск-1°... -8°
- Луцк0°... -2°
- Львов-1°... -3°
- Николаев0°... -6°
- Одесса0°... -7°
- Полтава-6°... -7°
- Ровно-1°... -3°
- Симферополь+3°... -3°
- Сумы-7°... -8°
- Тернополь-2°... -4°
- Харьков-6°... -11°
- Херсон+1°... -6°
- Хмельницкий-2°... -5°
- Черкассы-4°... -5°
- Чернигов-5°... -7°
- Черновцы-1°... -9°