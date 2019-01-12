В Карпатах 13-14 ожидается высокий уровень опасности схода лавин

В горных районах центральной и восточной части Закарпатья существует угроза оползней снега на дороги.

На Закарпатье из-за снегопадов существует высокая опасность схода лавин / фото УНИАН

13-14 января в горах Закарпатской области и 14 января в горах Ивано-Франковской и Львовской областей в связи со снегопадами и метелями ожидается значительный (третий) уровень снеголавинной опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В горных районах центральной и восточной части Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Также сегодня, 12 января, осадки в виде снега и метели ожидаются во всех частях Украины, кроме южных областей.