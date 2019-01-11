В Кропивницком введено ограничение на въезд грузового транспорта

21:52, 11 января 2019
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Такое решение принято в связи с ухудшением погодных условий.

Ограничение введено с 18 часов / фото objectiv.tv
Ограничение введено с 18 часов / фото objectiv.tv

Из-за ухудшения погодных условий в Кропивницком введено ограничение на въезд грузового транспорта.

Об этом сообщает патрульная служба Кировоградской области.

В частности, сообщается, что ограничение введено с 18 часов на въезд грузового транспорта в город Кропивницкий.

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«Убедительно просим водителей соблюдать ПДД, и для надлежащей работы снегоуборочной техники не ставить автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах», - говорится в сообщении.

Ранее из-за непогоды было ограничено движение на въезд в Полтавской области.

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Теги: #снег#Кропивницкий#непогода
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