На Балканах из-за снегопадов закрывают школы и вводят чрезвычайное положение (видео)
В пятницу государственное телевидение Сербии сообщило, что четыре муниципалитета на юго-западе страны ввели режим чрезвычайной ситуации.
Сильные снегопады на Балканах на этой неделе привели к закрытию школ, прекращению движения транспорта и перебоев с электроснабжением во многих районах региона.
В Австрии растет число жертв сильных снегопадов (видео)
В пятницу государственное телевидение Сербии сообщило, что четыре муниципалитета на юго-западе страны ввели режим чрезвычайной ситуации, предупредили о скоплении снега на дорогах и изоляции горных сел. Большинство школ там закрылись. Аварийные бригады доставляли жителям провизию.
В Черногории три города на побережье Адриатического моря остаются без света после того, как в четверг метель обвалила ключевую линию электропередачи. Метеорологи говорят, что первые 10 дней января были самыми холодными в стране за последние годы.
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