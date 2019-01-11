Из-за непогоды ограничено движение на въезд в Полтавскую область
С целью бесперебойной работы снегоуборочной техники ограничено движение на въезд со стороны Кировоградской и Днепропетровской областей.
Из-за сильных снегопадов ограничено движение на въезд в Полтавскую область со стороны Кировоградской и Днепропетровской областей.
Об этом сообщил руководитель отдела коммуникаций Полтавского облуправления полиции Юрий Сулаев.
«В связи с обильным снегопадом наблюдается ухудшение дорожных условий для движения транспорта. Осложнено движение на участках автодорог в направлении Козельщинского, Кобелякского, Кременчугского районов и города Кременчуг. С целью бесперебойной работы снегоуборочной техники ограничено движение на въезд в область со стороны Кировоградской и Днепропетровской областей», - заявил Сулаев.
Он также отметил, что сейчас совместно с работниками ГСЧС полиция оказывает помощь водителям и пассажирам, которые попали в снежную ловушку, в частности, был высвобожден из сугроба автобус с пассажирами возле пгт Белики, Кобелякского района.
По данным пресс-службы Кременчугского отдела полиции, также Кременчугская районная государственная администрация своим распоряжением ограничила движение грузового транспорта по району в связи со сложными погодными условиями - метелью и большим снегопадом.
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По словам пресс-офицера Кременчугского отдела полиции Анны Васенко, полиция уже начала выполнять это распоряжение и не выпускает машины за пределы кременчугской зоны.
«Пока не закончится снегопад будет ограничено движение грузовых автомобилей, которые часто являются причиной пробок. Сейчас уже не проехать на Александрию, Светловодск, Павлыш. Для борьбы с непогодой привлекли коммунальную технику. Чтобы эта техника могла работать, движение транспорта будут контролировать патрульные полицейские», - заявила Васенко.
Как сообщал УНИАН, также из-за сильных снегопадов в Кировоградской и Николаевской областях введен режим ограничения движения на некоторых автомобильных дорогах государственного значения.
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