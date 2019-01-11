Погода на завтра: атмосферный фронт принесет на запад и север Украины метели
Холоднее всего завтра будет на севере и в центре Украины.
В субботу, 12 января, из-за влияния атмосферного фронта погода в Украине ухудшится, во многих областях ожидаются снегопады и сильный ветер.
Метели и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Очередной атмосферный фронт придет уже на западные и северные области Украины. 12 января там будет выпадать снег, усилится ветер и, соответственно, будут крутить метели.
Температура воздуха ближайшей ночью будет самой низкой на севере и в центре, -10...-18 градусов, на остальной территории -2...-9 градусов. Завтра днем потеплеет ощутимо, -1...-5 градусов, на северо-востоке холоднее - до -5...-9 градусов", - пишет она.
По прогнозу Диденко, в Киеве в ближайшие дни будет выпадать снег, местами метели. Температура воздуха ближайшей ночью -10...-13 градусов, завтра днем -2...-4 градуса.
Напомним, на выходных в Украине местами пройдет снег, в воскресенье в большинстве облатей ожидается небольшое потепление.
Погода в Украине
- Винница-7°... -12°
- Днепр0°... -11°
- Донецк+4°... -4°
- Житомир-8°... -11°
- Запорожье+4°... -10°
- Ивано-Франковск-5°... -17°
- Киев-9°... -12°
- Кировоград-1°... -13°
- Луганск+3°... -2°
- Луцк-9°... -11°
- Львов-8°... -12°
- Николаев+2°... -9°
- Одесса+2°... -10°
- Полтава-1°... -13°
- Ровно-10°... -13°
- Симферополь+8°... -1°
- Сумы-3°... -14°
- Тернополь-8°... -13°
- Харьков-2°... -12°
- Херсон+4°... -7°
- Хмельницкий-7°... -11°
- Черкассы-4°... -14°
- Чернигов-8°... -14°
- Черновцы-5°... -16°