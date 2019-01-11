Погода на завтра: атмосферный фронт принесет на запад и север Украины метели

16:18, 11 января 2019
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Холоднее всего завтра будет на севере и в центре Украины.

Завтра в Украине ожидаются снегопады / УНИАН
Завтра в Украине ожидаются снегопады / УНИАН

В субботу, 12 января, из-за влияния атмосферного фронта погода в Украине ухудшится, во многих областях ожидаются снегопады и сильный ветер.

Метели и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Очередной атмосферный фронт придет уже на западные и северные области Украины. 12 января там будет выпадать снег, усилится ветер и, соответственно, будут крутить метели.

Температура воздуха ближайшей ночью будет самой низкой на севере и в центре, -10...-18 градусов, на остальной территории -2...-9 градусов. Завтра днем потеплеет ощутимо, -1...-5 градусов, на северо-востоке холоднее - до -5...-9 градусов", - пишет она.

По прогнозу Диденко, в Киеве в ближайшие дни будет выпадать снег, местами метели. Температура воздуха ближайшей ночью -10...-13 градусов, завтра днем -2...-4 градуса.

Напомним, на выходных в Украине местами пройдет снег, в воскресенье в большинстве облатей ожидается небольшое потепление.

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Теги: #снег#погода
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