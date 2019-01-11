Германию, Австрию и Чехию накрыли сильнейшие за 20 лет снегопады

15:03, 11 января 2019
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В Австрии из-за непогоды погибли по меньшей мере восемь человек.

Австрия, Германия и Чехия страдают от снегопадов / twitter.com/AmienChicago
Австрия, Германия и Чехия страдают от снегопадов / twitter.com/AmienChicago

Германию, Австрию и некоторые районы Чехии накрыли сильнейшие за 20 лет снегопады.

В Австрии с прошлых выходных из-за непогоды погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает DW.

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Затруднено автомобильное и железнодорожное движение, поскольку ветки деревьев ломаются под тяжестью снега и падают на дороги. Сотни водителей застряли на трассах на юге Германии, когда их накрыла снежная буря. Кроме того, несколько аэропортов отменяли рейсы из-за непогоды.

В то же время в Австрии спасатели помогли освободить девять туристов, застрявших в снегу на курорте Целль-ам-Зее. Несмотря на предупреждения, группа рискнула кататься вне трассы. Дорожный доступ к курортам Лех и Обертауэрн был закрыт из-за риска схода лавин.

Напомним, с 9 января на юго-востоке Гренландии бушует питерак - холодный катабатический ветер, дующий с гренландского ледяного щита на восточное побережье острова.

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Теги: #снег#Германия#Австрия#Чехия
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