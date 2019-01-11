Укргидрометцентр предупреждает о снеголавинной опасности в Карпатах

Лавинная опасность достигает 2 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В пятницу, 11 января, в Карпатах будет сохраняться умеренная лавинная опасность (второго уровня).

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Читайте также В Украине сегодня пройдут снегопады и дожди, во многих регионах потеплеет (карта)

"11 января в горах Карпат сохраняется умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 января в погода в Украине ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. В Украине, кроме запада и севера, порывы ветра 15-20 м/сек. В центральных и восточных областях пройдут мокрый снег и дождь, местами гололед, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами значительный мокрый снег