Укргидрометцентр предупреждает о снеголавинной опасности в Карпатах

14:01, 11 января 2019
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Лавинная опасность достигает 2 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В пятницу, 11 января, в Карпатах будет сохраняться умеренная лавинная опасность (второго уровня).

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня пройдут снегопады и дожди, во многих регионах потеплеет (карта)

"11 января в горах Карпат сохраняется умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 января в погода в Украине ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. В Украине, кроме запада и севера, порывы ветра 15-20 м/сек. В центральных и восточных областях пройдут мокрый снег и дождь, местами гололед, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами значительный мокрый снег

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Теги: #Карпаты#лавина
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