Погода на выходные: в Украине местами пройдет снег, в воскресенье потеплеет (карта)
Сильные снегопады ожидаются на западе Украины.
На выходных в Украине местами пройдет снег, в воскресенье в большинстве облатей ожидается небольшое потепление.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет снег, температура воздуха ночью -3°, днем -1°. В воскресенье без осадков, -5°...-1°.
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Погода во Львове: в субботу пройдет снег, ночью -4°, днем -1°. В воскресенье также ожидаются осадки, -1°…+1°.
В Луцке в субботу ночью -4°, днем 0°, снег. В воскресенье ночью -1°, днем +1°, пройдет снег.
В Виннице в субботу ожидается снегопад, температура воздуха -5°...-2°. В воскресенье до -7°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью -6°, днем 0°. В воскресенье -4°...+1°.
В Харькове в субботу пройдет снег, температура ночью -10°, днем -9°. В воскресенье -6°...-2°, снегопад.
В Днепре в субботу переменная облачность, температура ночью -7°, днем -5°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -5°...-3°.
В Симферополе завтра без осадков, -2°...+2°. В воскресенье -3°...+1°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -6°, днем -3°. В воскресенье без осадков, температура до -8°.
В Краматорске в субботу пасмруно, температура ночью -8°, днем -6°. В воскресенье температура до -5°, без осадков.
В Северодонецке завтра облачно, температура ночью -9°, днем -3°. В воскресенье -6°...-2°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пройдет сильный снег, температура до -10°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью -5°, днем -4°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет снег, ночью -4°, днем -2°. В воскресенье без осадков, ночью 0°, днем до +1°.
В Трускавце в субботу пройдет снег, температура до -3°. В воскресенье температура до +1°, без осадков.
В Сваляве завтра пройдет снег, -7°, в воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха -3° …-2°.
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Погода в Украине
- Винница-7°... -12°
- Днепр0°... -11°
- Донецк+4°... -4°
- Житомир-8°... -11°
- Запорожье+3°... -10°
- Ивано-Франковск-6°... -18°
- Киев-9°... -12°
- Кировоград-1°... -13°
- Луганск+3°... -2°
- Луцк-9°... -11°
- Львов-8°... -12°
- Николаев+2°... -9°
- Одесса+2°... -10°
- Полтава-1°... -13°
- Ровно-10°... -13°
- Симферополь+7°... -1°
- Сумы-3°... -14°
- Тернополь-8°... -12°
- Харьков-2°... -12°
- Херсон+4°... -7°
- Хмельницкий-7°... -11°
- Черкассы-4°... -14°
- Чернигов-8°... -14°
- Черновцы-5°... -16°