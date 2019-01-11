Погода на выходные: в Украине местами пройдет снег, в воскресенье потеплеет (карта)

Сильные снегопады ожидаются на западе Украины.

На выходных в Украине пройдет снег / УНИАН

На выходных в Украине местами пройдет снег, в воскресенье в большинстве облатей ожидается небольшое потепление.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет снег, температура воздуха ночью -3°, днем -1°. В воскресенье без осадков, -5°...-1°.

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Погода во Львове: в субботу пройдет снег, ночью -4°, днем -1°. В воскресенье также ожидаются осадки, -1°…+1°.

В Луцке в субботу ночью -4°, днем 0°, снег. В воскресенье ночью -1°, днем +1°, пройдет снег.

В Виннице в субботу ожидается снегопад, температура воздуха -5°...-2°. В воскресенье до -7°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью -6°, днем 0°. В воскресенье -4°...+1°.

В Харькове в субботу пройдет снег, температура ночью -10°, днем -9°. В воскресенье -6°...-2°, снегопад.

Прогноз на 12 января / УНИАН

Прогноз на 13 января / УНИАН

В Днепре в субботу переменная облачность, температура ночью -7°, днем -5°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -5°...-3°.

В Симферополе завтра без осадков, -2°...+2°. В воскресенье -3°...+1°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -6°, днем -3°. В воскресенье без осадков, температура до -8°.

В Краматорске в субботу пасмруно, температура ночью -8°, днем -6°. В воскресенье температура до -5°, без осадков.

В Северодонецке завтра облачно, температура ночью -9°, днем -3°. В воскресенье -6°...-2°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пройдет сильный снег, температура до -10°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью -5°, днем -4°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет снег, ночью -4°, днем -2°. В воскресенье без осадков, ночью 0°, днем до +1°.

В Трускавце в субботу пройдет снег, температура до -3°. В воскресенье температура до +1°, без осадков.

В Сваляве завтра пройдет снег, -7°, в воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха -3° …-2°.

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