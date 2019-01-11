В Австрии растет число жертв сильных снегопадов (видео)
Из-за угрозы схода лавин многие горнолыжные курорты в Австрийских Альпах сейчас закрыты.
В результате схода лавин после сильных снегопадов в Австрии погибли семь человек.
В Европе из-за снегопадов погибли 12 человек (видео)
9 января 16-летний подросток погиб в результате схода лавины на горнолыжном курорте Санкт-Антон-ам-Арльберг. Семья из Германии совершала спуск по одной из трасс, от родителей на некоторое удаление отъехал их сын, и в этот момент неожиданно сошла лавина, передает Euronews.
В местечке Вильдкогель лавина унесла сразу шестерых подростков: двоим удалось выбраться из-под снега самостоятельно, остальных пришлось откапывать спасателям. К счастью, они отделались лишь легкими травмами.
Из-за угрозы схода лавин многие горнолыжные курорты в Австрийских Альпах сейчас закрыты. По прогнозам синоптиков, сильные снегопады продолжатся в Австрии минимум до конца недели.
Напомним, в течение 11 января в Карпатах ожидается снеголавинная опасность второго уровня (умеренная).
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