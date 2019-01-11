Метели и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Местами выпадет до 15 см снега.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

В пятницу, 11 января, погода в Украине ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Так, сегодня в Украине, кроме запада и севера, порывы ветра 15-20 м/сек. В центральных и восточных областях пройдут мокрый снег и дождь, местами гололед, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами значительный мокрый снег, (прирост снежного покрова 10-15 см); в южных областях осадки преимущественно в виде дождя. На дорогах страны, кроме юга, гололедица.

Синоптики отмечают, что осложнения погодных условий отвечают первому (желтому) уровню опасности.

Напомним, 11 января погода в Украине будет контрастной: на западе и севере будет холодно, в других регионах потеплеет.