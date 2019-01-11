Метели и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
Местами выпадет до 15 см снега.
В пятницу, 11 января, погода в Украине ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В Киеве сегодня без осадков, температура до -10°
Так, сегодня в Украине, кроме запада и севера, порывы ветра 15-20 м/сек. В центральных и восточных областях пройдут мокрый снег и дождь, местами гололед, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами значительный мокрый снег, (прирост снежного покрова 10-15 см); в южных областях осадки преимущественно в виде дождя. На дорогах страны, кроме юга, гололедица.
Синоптики отмечают, что осложнения погодных условий отвечают первому (желтому) уровню опасности.
Напомним, 11 января погода в Украине будет контрастной: на западе и севере будет холодно, в других регионах потеплеет.
Погода в Украине
- Винница-7°... -13°
- Днепр+1°... -11°
- Донецк+3°... -5°
- Житомир-8°... -12°
- Запорожье+3°... -9°
- Ивано-Франковск-6°... -19°
- Киев-9°... -13°
- Кировоград0°... -14°
- Луганск+3°... -1°
- Луцк-9°... -12°
- Львов-8°... -13°
- Николаев+2°... -11°
- Одесса+2°... -11°
- Полтава-1°... -13°
- Ровно-9°... -13°
- Симферополь+7°... -1°
- Сумы-3°... -15°
- Тернополь-8°... -13°
- Харьков-1°... -13°
- Херсон+4°... -7°
- Хмельницкий-7°... -11°
- Черкассы-4°... -14°
- Чернигов-10°... -15°
- Черновцы-5°... -16°