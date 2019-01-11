В Киеве сегодня без осадков, температура до -10°

08:30, 11 января 2019
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В столице сегодня будет холодно.

В Киеве сегодня будет холодно / УНИАН
В Киеве сегодня будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 11 января, в Киеве без осадков, днем температура до -10°.

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине 10-11 января

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем -10°, вечером - до -11°. Ветер переменный, до 5,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:56, а зайдет в 16:15.

Как сообщал УНИАН, 11 января погода в Украине будет контрастной: на западе и севере будет холодно, в остальных регионах потеплеет.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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