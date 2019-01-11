В Киеве сегодня без осадков, температура до -10°
В столице сегодня будет холодно.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 11 января, в Киеве без осадков, днем температура до -10°.
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине 10-11 января
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем -10°, вечером - до -11°. Ветер переменный, до 5,4 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:56, а зайдет в 16:15.
Как сообщал УНИАН, 11 января погода в Украине будет контрастной: на западе и севере будет холодно, в остальных регионах потеплеет.
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Погода в Украине
- Винница-7°... -13°
- Днепр+1°... -11°
- Донецк+3°... -5°
- Житомир-8°... -12°
- Запорожье+3°... -9°
- Ивано-Франковск-6°... -19°
- Киев-9°... -13°
- Кировоград0°... -14°
- Луганск+3°... -1°
- Луцк-9°... -12°
- Львов-8°... -13°
- Николаев+2°... -11°
- Одесса+2°... -11°
- Полтава-1°... -13°
- Ровно-9°... -13°
- Симферополь+7°... -1°
- Сумы-3°... -15°
- Тернополь-8°... -13°
- Харьков-1°... -13°
- Херсон+4°... -7°
- Хмельницкий-7°... -11°
- Черкассы-4°... -14°
- Чернигов-10°... -15°
- Черновцы-5°... -16°
Виргиния, США
- 3 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:-10 °
Влажность:54 %
Давление:758 мм
Ветер: 6.8 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:28
Закат17:07
Видимость:16 км
Фаза луны:
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