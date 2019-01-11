В Украине сегодня пройдут снегопады и дожди, во многих регионах потеплеет (карта)
Холодная погода сохранится на севере и западе Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, 11 января погода в Украине будет контрастной: на западе и севере будет холодно, в остальных регионах потеплеет.
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине 10-11 января
Погода в Украине. На востоке пройдут дожди и снег, температура до +4°. Жителям южных регионов синоптики обещают ливни. Температура до +8°.
На западе Украины практически без осадков. Температура до -6°.
В северных областях будет пасмурно. Температура до -10°. В центре местами пройдет снег, температура до +5°.
Согласно народному прогнозу, 11 января - день памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев, которые были убиты царем Иродом, когда жестокий царь предполагал, что среди них окажется Иисус Христос. А наши предки считали, что именно в этот день нечистая сила становится особенно жестокой. Поэтому 11 января принято было поджигать колышки, которые, сгорая, прогоняли зло.
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Погода в Украине
- Винница-9°... -12°
- Днепр+2°... -12°
- Донецк+4°... -6°
- Житомир-11°... -12°
- Запорожье+3°... -10°
- Ивано-Франковск-6°... -19°
- Киев-10°... -13°
- Кировоград0°... -14°
- Луганск+4°... -3°
- Луцк-9°... -12°
- Львов-8°... -13°
- Николаев+2°... -12°
- Одесса+1°... -13°
- Полтава-1°... -13°
- Ровно-9°... -13°
- Симферополь+8°... -1°
- Сумы-2°... -14°
- Тернополь-8°... -13°
- Харьков0°... -14°
- Херсон+6°... -9°
- Хмельницкий-8°... -12°
- Черкассы-3°... -15°
- Чернигов-11°... -15°
- Черновцы-5°... -16°