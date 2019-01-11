В Украине сегодня пройдут снегопады и дожди, во многих регионах потеплеет (карта)

Холодная погода сохранится на севере и западе Украины.

Украину сегодня накроют снегопады / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 января погода в Украине будет контрастной: на западе и севере будет холодно, в остальных регионах потеплеет.

Читайте также Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине 10-11 января

Погода в Украине. На востоке пройдут дожди и снег, температура до +4°. Жителям южных регионов синоптики обещают ливни. Температура до +8°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до -6°.

В северных областях будет пасмурно. Температура до -10°. В центре местами пройдет снег, температура до +5°.

Прогноз на 11 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 11 января - день памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев, которые были убиты царем Иродом, когда жестокий царь предполагал, что среди них окажется Иисус Христос. А наши предки считали, что именно в этот день нечистая сила становится особенно жестокой. Поэтому 11 января принято было поджигать колышки, которые, сгорая, прогоняли зло.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.