В Киеве завтра без осадков, днем температура до -10°

17:00, 10 января 2019
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Вечером в столице до -11°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 11 января, в Киеве без осадков, днем температура до -10°.

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине 10-11 января

Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -10°, вечером - до -11°. Ветер переменный, до 5,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:56, а зайдет в 16:15.

Как сообщал УНИАН, 11 января погода в Украине будет контрастной: на западе и севере будет холодно, в остальных регионах потеплеет.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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