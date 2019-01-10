В Киеве завтра без осадков, днем температура до -10°
Вечером в столице до -11°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 11 января, в Киеве без осадков, днем температура до -10°.
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине 10-11 января
Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -10°, вечером - до -11°. Ветер переменный, до 5,4 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:56, а зайдет в 16:15.
Как сообщал УНИАН, 11 января погода в Украине будет контрастной: на западе и севере будет холодно, в остальных регионах потеплеет.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница-6°... -11°
- Днепр0°... -1°
- Донецк-1°... -3°
- Житомир-6°... -13°
- Запорожье+1°... 0°
- Ивано-Франковск-5°... -9°
- Киев-6°... -11°
- Кировоград+1°... -2°
- Луганск-3°... -4°
- Луцк-7°... -12°
- Львов-5°... -11°
- Николаев+2°... 0°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава0°... -2°
- Ровно-8°... -14°
- Симферополь+4°... +3°
- Сумы0°... -3°
- Тернополь-6°... -10°
- Харьков-2°... -3°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницкий-6°... -11°
- Черкассы-3°... -5°
- Чернигов-6°... -14°
- Черновцы-5°... -9°
Виргиния, США
- 1 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:-9 °
Влажность:47 %
Давление:751 мм
Ветер: 9.5 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:28
Закат17:06
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей