В Киеве завтра без осадков, днем температура до -10°

Вечером в столице до -11°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 11 января, в Киеве без осадков, днем температура до -10°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -10°, вечером - до -11°. Ветер переменный, до 5,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:56, а зайдет в 16:15.

Как сообщал УНИАН, 11 января погода в Украине будет контрастной: на западе и севере будет холодно, в остальных регионах потеплеет.

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