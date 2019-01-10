Завтра в Украине ожидается температурный контраст: от -19° на западе и до +8° на юге (видеопрогноз)
Во многих областях завтра пройдет снег.
Согласно данным Погода УНИАН, 11 января погода в Украине будет контрастной: на западе и севере будет холодно, в остальных регионах потеплеет.
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине 10-11 января
Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди и снег, температура ночью до -14°, днем до +4°. Жителям южных регионов синоптики обещают ливни. Температура ночью до -13°, днем до +8°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до -19°, днем до -6°.
В северных областях будет пасмурно. Температура ночью до -15°, днем до -10°. В центре местами пройдет снег, температура ночью до -15°, днем до +5°.
Согласно народному прогнозу, 11 января - день памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев, которые были убиты царем Иродом, когда жестокий царь предполагал, что среди них окажется Иисус Христос. А наши предки считали, что именно в этот день нечистая сила становится особенно жестокой. Поэтому 11 января принято было поджигать колышки, которые, сгорая, прогоняли зло.
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Погода в Украине
- Винница-6°... -11°
- Днепр0°... -1°
- Донецк-1°... -3°
- Житомир-6°... -13°
- Запорожье+1°... 0°
- Ивано-Франковск-5°... -9°
- Киев-6°... -11°
- Кировоград+1°... -2°
- Луганск-3°... -4°
- Луцк-7°... -12°
- Львов-5°... -11°
- Николаев+2°... 0°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава0°... -2°
- Ровно-8°... -14°
- Симферополь+4°... +3°
- Сумы0°... -3°
- Тернополь-6°... -10°
- Харьков-2°... -3°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницкий-6°... -11°
- Черкассы-3°... -5°
- Чернигов-6°... -14°
- Черновцы-5°... -9°