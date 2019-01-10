Завтра в Украине ожидается температурный контраст: от -19° на западе и до +8° на юге (видеопрогноз)

16:30, 10 января 2019
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Во многих областях завтра пройдет снег.

На западе и севере Украины завтра будет холодно / УНИАН
На западе и севере Украины завтра будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 января погода в Украине будет контрастной: на западе и севере будет холодно, в остальных регионах потеплеет.

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине 10-11 января

Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди и снег, температура ночью до -14°, днем до +4°. Жителям южных регионов синоптики обещают ливни. Температура ночью до -13°, днем до +8°. 

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до -19°, днем до -6°.

В северных областях будет пасмурно. Температура ночью до -15°, днем до -10°. В центре местами пройдет снег, температура ночью до -15°, днем до +5°.

Согласно народному прогнозу, 11 января - день памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев, которые были убиты царем Иродом, когда жестокий царь предполагал, что среди них окажется Иисус Христос. А наши предки считали, что именно в этот день нечистая сила становится особенно жестокой. Поэтому 11 января принято было поджигать колышки, которые, сгорая, прогоняли зло.

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Теги: #снег#погода#мороз#потепление
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