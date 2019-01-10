Порывы ветра до 145 км/ч: в Гренландии бушует питерак (видео)

Населению не рекомендуется покидать помещения и приближаться к порту.

В Гренландии бушует питерак / youtube.com/KNR News Nutaarsiassat

С 9 января на юго-востоке Гренландии бушует питерак - холодный катабатический ветер, дующий с гренландского ледяного щита на восточное побережье острова.

Порывы ветра в Ангмагссалике достигают 145 км/ч. Закрыты муниципальные учреждения, школа и детские сады, передает Stormnews со ссылкой на Национальную телерадиовещательную компанию Гренландии KNR.

Населению не рекомендуется покидать помещения и приближаться к порту, в котором ветер опрокидывает контейнеры.

Отмечается, что обычно скорость питерака составляет 50-80 м/с (180-288 км/ч) зимой и 20-40 м/с (72-144 км/ч) - летом. А 6 февраля 1970 года скорость ветра достигала 90 м/с (324 км/ч) при температуре воздуха -20°.

Напомним, первый за последние тридцать лет тропический шторм "Пабук" накрыл Таиланд.