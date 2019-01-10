В Карпатах сохраняется умеренная лавинная опасность

Лавинная опасность достигает 2 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В течение 10-11 января в Карпатах ожидается снеголавинная опасность второго уровня (умеренная).

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"10-11 января в горах Карпат сохраняется умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, на следующей неделе погода в Украине изменится под влиянием циклонов, ожидаются снег, мокрый снег и метели.