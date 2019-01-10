В Карпатах сохраняется умеренная лавинная опасность
Лавинная опасность достигает 2 уровня.
В течение 10-11 января в Карпатах ожидается снеголавинная опасность второго уровня (умеренная).
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине 10-11 января
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"10-11 января в горах Карпат сохраняется умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, на следующей неделе погода в Украине изменится под влиянием циклонов, ожидаются снег, мокрый снег и метели.
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