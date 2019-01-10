Метеорологические условия на любой вкус: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 11 января

На севере и западе Украины завтра сохранится холодная погода.

Завтра во многих областях пройдет снег / УНИАН

В пятницу, 11 января, в большинстве регионов Украины ожидаются снегопады и потепление, лишь на западе и севере сохранится холодная погода.

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Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"11 января в Украине метеорологические условия будут на любой вкус. Ожидается мороз, ожидается тепло, снегопады, дожди, метели, гололед, плотные облака и холодное зимнее солнце.

Но не в одной корзине. На западе и севере существенных осадков не предвидится, местами солнце даже растолкает облака. Только на Сумщине вероятен снег", - пишет она.

По прогнозу Диденко, в западных и северных областях ночью -7...-15 градусов, завтра днем -5...-12 градусов.

На юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины (кроме Винницкой области, там до -8 градусов) будет тепло, от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, в Крыму +4...+8 градусов.

В этих регионах пройдут мокрый снег и дождь, умеренные осадки могут переходить в более сильные, ожидается штормовой ветер, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

В Киеве завтра ночью -10...-12 градусов, днем -8...-10 градусов. 12 января ночью еще будет холодно, днем мороз ослабнет. Будет идти снег.

Напомним, в течение 10-11 января во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.