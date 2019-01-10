Метеорологические условия на любой вкус: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 11 января
На севере и западе Украины завтра сохранится холодная погода.
В пятницу, 11 января, в большинстве регионов Украины ожидаются снегопады и потепление, лишь на западе и севере сохранится холодная погода.
Оттепель, снег и метели: какой будет погода в Украине на следующей неделе
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"11 января в Украине метеорологические условия будут на любой вкус. Ожидается мороз, ожидается тепло, снегопады, дожди, метели, гололед, плотные облака и холодное зимнее солнце.
Но не в одной корзине. На западе и севере существенных осадков не предвидится, местами солнце даже растолкает облака. Только на Сумщине вероятен снег", - пишет она.
По прогнозу Диденко, в западных и северных областях ночью -7...-15 градусов, завтра днем -5...-12 градусов.
На юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины (кроме Винницкой области, там до -8 градусов) будет тепло, от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, в Крыму +4...+8 градусов.
В этих регионах пройдут мокрый снег и дождь, умеренные осадки могут переходить в более сильные, ожидается штормовой ветер, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.
В Киеве завтра ночью -10...-12 градусов, днем -8...-10 градусов. 12 января ночью еще будет холодно, днем мороз ослабнет. Будет идти снег.
Напомним, в течение 10-11 января во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
- Винница-5°... -11°
- Днепр+1°... -1°
- Донецк-2°... -3°
- Житомир-6°... -13°
- Запорожье+1°... 0°
- Ивано-Франковск-5°... -9°
- Киев-6°... -11°
- Кировоград+1°... -2°
- Луганск-4°... -5°
- Луцк-6°... -12°
- Львов-5°... -11°
- Николаев+2°... 0°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава0°... -2°
- Ровно-8°... -14°
- Симферополь+4°... +3°
- Сумы0°... -3°
- Тернополь-6°... -10°
- Харьков-1°... -2°
- Херсон+1°... 0°
- Хмельницкий-6°... -11°
- Черкассы-2°... -5°
- Чернигов-8°... -14°
- Черновцы-5°... -9°