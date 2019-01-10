Ливан пострадал от мощных снегопадов и дождей (видео)
В Бейруте уже несколько дней бушует циклон "Норма".
Столица Ливана Бейрут пострадала от мощных снегопадов и дождей, уже несколько дней здесь бушует циклон "Норма".
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Улицы города буквально превратились в потоки грязи, передает Euronews.
Из-за непогоды в сложной ситуации оказались десятки тысяч сирийских беженцев, многие из которых живут в палаточных городках.
"Мы живем в Арсале. Шторм пришел вчера. Намело больше метра снега. Топлива нет. Палатки падают, больше половины из них уже разрушены. Это катастрофа", - рассказал один из беженцев.
Напомним, жертвами сильных снегопадов в Европе стали 12 человек, большинство из них погибли во время схода лавин в Альпах.
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