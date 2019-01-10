Ливан пострадал от мощных снегопадов и дождей (видео)

11:51, 10 января 2019
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В Бейруте уже несколько дней бушует циклон "Норма".

Ливан накрыло снегом / instagram.com/eyesoflebanon
Ливан накрыло снегом / instagram.com/eyesoflebanon

Столица Ливана Бейрут пострадала от мощных снегопадов и дождей, уже несколько дней здесь бушует циклон "Норма".

Снегопад парализовал дорожное движение в Афинах (видео)

Улицы города буквально превратились в потоки грязи, передает Euronews

Из-за непогоды в сложной ситуации оказались десятки тысяч сирийских беженцев, многие из которых живут в палаточных городках.

"Мы живем в Арсале. Шторм пришел вчера. Намело больше метра снега. Топлива нет. Палатки падают, больше половины из них уже разрушены. Это катастрофа", - рассказал один из беженцев.

Напомним, жертвами сильных снегопадов в Европе стали 12 человек, большинство из них погибли во время схода лавин в Альпах.

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Теги: #снег#Ливан
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