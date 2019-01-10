Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине 10-11 января

10:50, 10 января 2019
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Завтра местами выпадет 10-15 см снега.

Завтра погода в Украине ухудшится / УНИАН
Завтра погода в Украине ухудшится / УНИАН

В течение 10-11 января во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Погода на сегодня: по всей Украине пройдет снег (карта)

Так, 10 января в южных и восточных областях местами порывы ветра 15-20 м/сек, метели. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях снег с переходом в дождь, местами обильные осадки, гололед и налипание мокрого снега, в Запорожской области значительный снег.

В пятницу, 11 января, в Украине, кроме запада и севера, ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек. В центральных и восточных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами значительный мокрый снег, метели (прирост снежного покрова 10-15 см); в южных областях осадки преимущественно в виде дождя.

В Гидрометцентре отмечают, что осложнения погодных условий соответствуют первому (желтому) уровню опасности.

Напомним, на следующей неделе погода в Украине изменится под влиянием циклонов, ожидаются снег, мокрый снег и метели.

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Теги: #снег#погода#штормовое предупреждение
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