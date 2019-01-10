Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине 10-11 января
Завтра местами выпадет 10-15 см снега.
В течение 10-11 января во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Погода на сегодня: по всей Украине пройдет снег (карта)
Так, 10 января в южных и восточных областях местами порывы ветра 15-20 м/сек, метели. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях снег с переходом в дождь, местами обильные осадки, гололед и налипание мокрого снега, в Запорожской области значительный снег.
В пятницу, 11 января, в Украине, кроме запада и севера, ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек. В центральных и восточных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами значительный мокрый снег, метели (прирост снежного покрова 10-15 см); в южных областях осадки преимущественно в виде дождя.
В Гидрометцентре отмечают, что осложнения погодных условий соответствуют первому (желтому) уровню опасности.
Напомним, на следующей неделе погода в Украине изменится под влиянием циклонов, ожидаются снег, мокрый снег и метели.
Погода в Украине
- Винница-6°... -13°
- Днепр+1°... -1°
- Донецк-2°... -3°
- Житомир-8°... -14°
- Запорожье+1°... 0°
- Ивано-Франковск-5°... -9°
- Киев-7°... -11°
- Кировоград0°... -2°
- Луганск-3°... -4°
- Луцк-7°... -12°
- Львов-5°... -13°
- Николаев+2°... 0°
- Одесса+3°... -2°
- Полтава0°... -2°
- Ровно-9°... -15°
- Симферополь+4°... +3°
- Сумы-1°... -3°
- Тернополь-6°... -11°
- Харьков0°... -2°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницкий-6°... -11°
- Черкассы-3°... -6°
- Чернигов-9°... -13°
- Черновцы-5°... -9°