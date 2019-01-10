Оттепель, снег и метели: какой будет погода в Украине на следующей неделе
Циклоны принесут в Украину снегопады.
На следующей неделе погода в Украине изменится под влиянием циклонов, ожидаются снег, мокрый снег и метели.
Такой прогноз погоды опубликовала в своем блоге синоптик Наталья Диденко.
По словам синоптика, завтра, 11 января, очередной циклон средиземноморского происхождения принесет осложнения метеорологических условий на южную часть Украины, в центральные и восточные области. Ожидаются снег и мокрый снег, в результате потепления до оттепели даже будет идти дождь, возможны налипание мокрого снега, метели, гололед и усиление ветра до штормовых значений.
В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня
На западе Украины сохранится холодная погода. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -10...-16 градусов, днем -4...-10 градусов.
В течение выходных 12-13 января непогода на юге и востоке Украины утихнет, а в западных и северных областей атмосферный фронт принесет свежие снегопады и метели. В течение субботы-воскресенья ночью ожидаются умеренные морозы и небольшие - в дневные часы. В западных областях днем 13 января морозы ослабнут до оттепели.
В понедельник, 14 января, теплая воздушная масса охватит большинство областей Украины. В течение дня температура воздуха будет колебаться около нуля или достигнет небольших плюсов. Из-за влияния циклона по всей стране пройдут снег и мокрый снег. Кроме того, возможны метели.
15 января ночью снег и мокрый снег продержатся, а днем будет преобладать влажная погода только в восточных областях. 16 января циклон принесет осадки в большинство областей Украины. Днем ожидается от 4 мороза до 3 градусов тепла, на северо-востоке 3-7 градусов мороза.
По словам синоптика, погода в Киеве в ближайшее время будет нестабильной.
11 января существенные осадки маловероятны, однако в дальнейшем в столице будет преобладать влажная воздушная масса. Снег предполагается от небольшого до умеренного с периодическими прояснениями. На дорогах гололедица.
11 января будет доминировать холодная погода с ночной температурой воздуха -12...-15 градусов, дневная -4...-7 градусов. 12 января умеренный мороз удержится, а уже днем в субботу и в течение 13-14 января, на Щедрый вечер и Василия, столбики термометров будут колебаться вблизи нуля. С 15 января морозы вернутся в Киев.
Напомним, в четверг, 10 января, в большинстве регионов Украины сохранится холодная погода, пройдет снег.
Погода в Украине
- Винница-6°... -13°
- Днепр+1°... -1°
- Донецк-2°... -3°
- Житомир-8°... -14°
- Запорожье+1°... 0°
- Ивано-Франковск-5°... -9°
- Киев-7°... -11°
- Кировоград0°... -2°
- Луганск-3°... -4°
- Луцк-7°... -12°
- Львов-5°... -13°
- Николаев+2°... 0°
- Одесса+3°... -2°
- Полтава0°... -2°
- Ровно-9°... -15°
- Симферополь+4°... +3°
- Сумы-1°... -3°
- Тернополь-6°... -11°
- Харьков0°... -2°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницкий-6°... -11°
- Черкассы-3°... -6°
- Чернигов-9°... -13°
- Черновцы-5°... -9°