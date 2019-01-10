Оттепель, снег и метели: какой будет погода в Украине на следующей неделе

Циклоны принесут в Украину снегопады.

На следующей неделе в Украине очікуєтсья мокрый снег / Фото УНИАН

На следующей неделе погода в Украине изменится под влиянием циклонов, ожидаются снег, мокрый снег и метели.

Такой прогноз погоды опубликовала в своем блоге синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, завтра, 11 января, очередной циклон средиземноморского происхождения принесет осложнения метеорологических условий на южную часть Украины, в центральные и восточные области. Ожидаются снег и мокрый снег, в результате потепления до оттепели даже будет идти дождь, возможны налипание мокрого снега, метели, гололед и усиление ветра до штормовых значений.

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На западе Украины сохранится холодная погода. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -10...-16 градусов, днем -4...-10 градусов.

В течение выходных 12-13 января непогода на юге и востоке Украины утихнет, а в западных и северных областей атмосферный фронт принесет свежие снегопады и метели. В течение субботы-воскресенья ночью ожидаются умеренные морозы и небольшие - в дневные часы. В западных областях днем 13 января морозы ослабнут до оттепели.

В понедельник, 14 января, теплая воздушная масса охватит большинство областей Украины. В течение дня температура воздуха будет колебаться около нуля или достигнет небольших плюсов. Из-за влияния циклона по всей стране пройдут снег и мокрый снег. Кроме того, возможны метели.

15 января ночью снег и мокрый снег продержатся, а днем будет преобладать влажная погода только в восточных областях. 16 января циклон принесет осадки в большинство областей Украины. Днем ожидается от 4 мороза до 3 градусов тепла, на северо-востоке 3-7 градусов мороза.

По словам синоптика, погода в Киеве в ближайшее время будет нестабильной.

11 января существенные осадки маловероятны, однако в дальнейшем в столице будет преобладать влажная воздушная масса. Снег предполагается от небольшого до умеренного с периодическими прояснениями. На дорогах гололедица.

11 января будет доминировать холодная погода с ночной температурой воздуха -12...-15 градусов, дневная -4...-7 градусов. 12 января умеренный мороз удержится, а уже днем в субботу и в течение 13-14 января, на Щедрый вечер и Василия, столбики термометров будут колебаться вблизи нуля. С 15 января морозы вернутся в Киев.

Напомним, в четверг, 10 января, в большинстве регионов Украины сохранится холодная погода, пройдет снег.