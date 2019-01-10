В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до -6°

В столице сегодня сохранится холодная погода.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 10 января в Киеве пройдет снег, днем температура до -6°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем -6°, вечером - до -5°. Ветер восточный и юго-восточный, до 2,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:56, а зайдет в 16:13.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 10 января, в Украине сохранится холодная погода, местами пройдет снег.

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