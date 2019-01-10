В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до -6°
В столице сегодня сохранится холодная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, 10 января в Киеве пройдет снег, днем температура до -6°.
В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня
Погода в Киеве. Температура воздуха днем -6°, вечером - до -5°. Ветер восточный и юго-восточный, до 2,4 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:56, а зайдет в 16:13.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 10 января, в Украине сохранится холодная погода, местами пройдет снег.
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Погода в Украине
- Винница-6°... -10°
- Днепр+1°... -1°
- Донецк-3°... -4°
- Житомир-8°... -14°
- Запорожье+1°... 0°
- Ивано-Франковск-5°... -9°
- Киев-7°... -11°
- Кировоград0°... -1°
- Луганск-4°... -5°
- Луцк-7°... -12°
- Львов-5°... -12°
- Николаев+1°... 0°
- Одесса+3°... -1°
- Полтава0°... -2°
- Ровно-9°... -14°
- Симферополь+4°... +3°
- Сумы-1°... -4°
- Тернополь-6°... -12°
- Харьков-1°... -3°
- Херсон+1°... 0°
- Хмельницкий-5°... -13°
- Черкассы-2°... -4°
- Чернигов-9°... -16°
- Черновцы-5°... -8°
Виргиния, США
- 1 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:-8 °
Влажность:43 %
Давление:752 мм
Ветер: 9.5 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:28
Закат17:06
Видимость:16 км
Фаза луны:
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