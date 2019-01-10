Погода на сегодня: по всей Украине пройдет снег (карта)

08:12, 10 января 2019
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Местами ожидается потепление.

В Украине сегодня пройдет снег / УНИАН
В Украине сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 10 января, в большинстве регионов Украины сохранится холодная погода, пройдет снег.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдет снег, температура до -1°. Жителям южных регионов синоптики обещают снег с дождем. Температура до +3°. 

На западе Украины местами пройдет снег. Температура до -5°.

В северных областях также ожидаются снегопады. Температура до -6°. В центре пройдет снег, температура до +1°.

Прогноз на 10 января / УНИАН
Прогноз на 10 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 10 января - день Игната, Ефима и Петра. В этот день птицы подскажут, какой будет погода: Снегирь запел - на метель. Сорока под стреху лезет - на метель. Воробьи дружно расчирикались - к оттепели.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода
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