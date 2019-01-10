Погода на сегодня: по всей Украине пройдет снег (карта)
Местами ожидается потепление.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 10 января, в большинстве регионов Украины сохранится холодная погода, пройдет снег.
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Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдет снег, температура до -1°. Жителям южных регионов синоптики обещают снег с дождем. Температура до +3°.
На западе Украины местами пройдет снег. Температура до -5°.
В северных областях также ожидаются снегопады. Температура до -6°. В центре пройдет снег, температура до +1°.
Согласно народному прогнозу, 10 января - день Игната, Ефима и Петра. В этот день птицы подскажут, какой будет погода: Снегирь запел - на метель. Сорока под стреху лезет - на метель. Воробьи дружно расчирикались - к оттепели.
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Погода в Украине
- Винница-6°... -10°
- Днепр+1°... -1°
- Донецк-3°... -4°
- Житомир-8°... -14°
- Запорожье+1°... 0°
- Ивано-Франковск-5°... -9°
- Киев-7°... -11°
- Кировоград0°... -1°
- Луганск-4°... -5°
- Луцк-7°... -12°
- Львов-5°... -12°
- Николаев+1°... 0°
- Одесса+3°... -1°
- Полтава0°... -2°
- Ровно-9°... -14°
- Симферополь+4°... +3°
- Сумы-1°... -4°
- Тернополь-6°... -12°
- Харьков-1°... -3°
- Херсон+1°... 0°
- Хмельницкий-5°... -13°
- Черкассы-2°... -4°
- Чернигов-9°... -16°
- Черновцы-5°... -8°
Виргиния, США
- 1 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:-8 °
Влажность:43 %
Давление:752 мм
Ветер: 9.5 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:28
Закат17:06
Видимость:16 км
Фаза луны:
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