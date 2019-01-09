Непогода в Европе: жертвами вьюги стали 14 человек (видео)

20:16, 9 января 2019
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Большинство из них погибли во время схода лавин в Альпах. Из-за метелей тяжелая ситуация сейчас в Австрии.

Число жертв вьюги в Европе уже достигло 14 человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Большинство из них погибли во время схода лавин в Альпах. Из-за метелей тяжелая ситуация сейчас в Австрии. Там несколько поселений заблокированы. В некоторых регионах проблемы с электроэнергией. 

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Метеорологи предупреждают, что будет хуже. Снегопады не утихнут еще несколько дней. Спасатели просят людей оставаться дома, не лезть в горы и не садиться за руль.

От вьюги страдает и большая часть Словакии. Чтобы гигантские снежные сугробы не проломили крыши домов, местные там по несколько раз в день пытаются все расчищать. 

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Теги: #Европа#снегопад#непогода
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