Непогода в Европе: жертвами вьюги стали 14 человек (видео)
Большинство из них погибли во время схода лавин в Альпах. Из-за метелей тяжелая ситуация сейчас в Австрии.
Негода у Європі: жертвами хурделиці стали 14 осіб
Число жертв вьюги в Европе уже достигло 14 человек.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Большинство из них погибли во время схода лавин в Альпах. Из-за метелей тяжелая ситуация сейчас в Австрии. Там несколько поселений заблокированы. В некоторых регионах проблемы с электроэнергией.
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Метеорологи предупреждают, что будет хуже. Снегопады не утихнут еще несколько дней. Спасатели просят людей оставаться дома, не лезть в горы и не садиться за руль.
От вьюги страдает и большая часть Словакии. Чтобы гигантские снежные сугробы не проломили крыши домов, местные там по несколько раз в день пытаются все расчищать.
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