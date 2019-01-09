Завтра Украину накроют снегопады, в большинстве регионов сохранится холодная погода (видеопрогноз)

На западе ночью до -15°.

Завтра в Украине пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 10 января, в Украине сохранится холодная погода, местами пройдет снег.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдет снег, температура ночью до -5°, днем до -1°. Жителям южных регионов синоптики обещают снег с дождем. Температура ночью до -2°, днем до +3°.

На западе Украины местами пройдет снег. Температура ночью до -15°, днем до -5°.

В северных областях также ожидаются снегопады. Температура ночью до -13°, днем до -6°. В центре пройдет снег, температура ночью до -12°, днем до +1°.

Согласно народному прогнозу, 10 января - день Игната, Ефима и Петра. В этот день птицы подскажут, какой будет погода: Снегирь запел - на метель. Сорока под стреху лезет - на метель. Воробьи дружно расчирикались - к оттепели.

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