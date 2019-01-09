Завтра Украину накроют снегопады, в большинстве регионов сохранится холодная погода (видеопрогноз)
На западе ночью до -15°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 10 января, в Украине сохранится холодная погода, местами пройдет снег.
В Украине сегодня будет холодно, местами пройдет снег (карта)
Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдет снег, температура ночью до -5°, днем до -1°. Жителям южных регионов синоптики обещают снег с дождем. Температура ночью до -2°, днем до +3°.
На западе Украины местами пройдет снег. Температура ночью до -15°, днем до -5°.
В северных областях также ожидаются снегопады. Температура ночью до -13°, днем до -6°. В центре пройдет снег, температура ночью до -12°, днем до +1°.
Согласно народному прогнозу, 10 января - день Игната, Ефима и Петра. В этот день птицы подскажут, какой будет погода: Снегирь запел - на метель. Сорока под стреху лезет - на метель. Воробьи дружно расчирикались - к оттепели.
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Погода в Украине
- Винница-9°... -14°
- Днепр-6°... -10°
- Донецк-5°... -8°
- Житомир-9°... -15°
- Запорожье-6°... -9°
- Ивано-Франковск-6°... -11°
- Киев-9°... -14°
- Кировоград-8°... -9°
- Луганск-6°... -10°
- Луцк-7°... -11°
- Львов-4°... -11°
- Николаев-4°... -5°
- Одесса+1°... -6°
- Полтава-5°... -11°
- Ровно-9°... -14°
- Симферополь0°... -2°
- Сумы-5°... -11°
- Тернополь-8°... -12°
- Харьков-4°... -8°
- Херсон-2°... -4°
- Хмельницкий-10°... -15°
- Черкассы-8°... -10°
- Чернигов-7°... -14°
- Черновцы-6°... -14°