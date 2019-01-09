Завтра Украину накроют снегопады, в большинстве регионов сохранится холодная погода (видеопрогноз)

16:30, 9 января 2019
206
0

На западе ночью до -15°.

Завтра в Украине пройдет снег / УНИАН
Завтра в Украине пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 10 января, в Украине сохранится холодная погода, местами пройдет снег.

В Украине сегодня будет холодно, местами пройдет снег (карта)

Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдет снег, температура ночью до -5°, днем до -1°. Жителям южных регионов синоптики обещают снег с дождем. Температура ночью до -2°, днем до +3°. 

На западе Украины местами пройдет снег. Температура ночью до -15°, днем до -5°.

В северных областях также ожидаются снегопады. Температура ночью до -13°, днем до -6°. В центре пройдет снег, температура ночью до -12°, днем до +1°.

Согласно народному прогнозу, 10 января - день Игната, Ефима и Петра. В этот день птицы подскажут, какой будет погода: Снегирь запел - на метель. Сорока под стреху лезет - на метель. Воробьи дружно расчирикались - к оттепели.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода
Читайте также
В Европе из-за снегопадов погибли 12 человек (видео) В Европе из-за снегопадов погибли 12 человек (видео)
В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня
Снегопад парализовал дорожное движение в Афинах (видео) Снегопад парализовал дорожное движение в Афинах (видео)
Жителей Киева предупреждают о гололедице на дорогах Жителей Киева предупреждают о гололедице на дорогах
В Киеве завтра без осадков, днем температура до -9° В Киеве завтра без осадков, днем температура до -9°
В Украине завтра сохранится холодная погода, местами пройдет снег (видеопрогноз) В Украине завтра сохранится холодная погода, местами пройдет снег (видеопрогноз)
Жертвами снегопада в Баварии стали три человека (видео) Жертвами снегопада в Баварии стали три человека (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 11 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
43 %
746 мм
7.5 м/с
9 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять