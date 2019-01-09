В Европе из-за снегопадов погибли 12 человек (видео)

Из-за снегопадов в Австрии заблокированы несколько поселений.

Европу засыпает снегом / twitter.com/unwetteralarm

Жертвами сильных снегопадов в Европе стали 12 человек, большинство из них погибли во время схода лавин в Альпах.

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Из-за снегопадов в Австрии заблокированы несколько поселений, в некоторых регионах проблемы с электроэнергией, говорится в сюжете ТСН.

Опасная ситуация сложилась и в горах Германии и Швейцарии. Метеорологи предупреждают, что в дальнейшем погода ухудшится: снегопады не утихнут еще несколько дней.

Напомним, из-за сильного снегопада в федеральной земле Бавария на юго-востоке Германии погибли три человека.