В Европе из-за снегопадов погибли 12 человек (видео)
Из-за снегопадов в Австрии заблокированы несколько поселений.
Жертвами сильных снегопадов в Европе стали 12 человек, большинство из них погибли во время схода лавин в Альпах.
Снегопад парализовал дорожное движение в Афинах (видео)
Из-за снегопадов в Австрии заблокированы несколько поселений, в некоторых регионах проблемы с электроэнергией, говорится в сюжете ТСН.
Опасная ситуация сложилась и в горах Германии и Швейцарии. Метеорологи предупреждают, что в дальнейшем погода ухудшится: снегопады не утихнут еще несколько дней.
В Европе из-за снегопадов количество жертв уже достигло 12 человек
Напомним, из-за сильного снегопада в федеральной земле Бавария на юго-востоке Германии погибли три человека.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница-9°... -14°
- Днепр-6°... -10°
- Донецк-5°... -8°
- Житомир-9°... -15°
- Запорожье-6°... -9°
- Ивано-Франковск-6°... -12°
- Киев-9°... -14°
- Кировоград-8°... -9°
- Луганск-6°... -10°
- Луцк-7°... -11°
- Львов-4°... -11°
- Николаев-3°... -4°
- Одесса+1°... -6°
- Полтава-5°... -11°
- Ровно-9°... -14°
- Симферополь0°... -2°
- Сумы-5°... -11°
- Тернополь-8°... -12°
- Харьков-4°... -8°
- Херсон-2°... -4°
- Хмельницкий-10°... -15°
- Черкассы-8°... -10°
- Чернигов-7°... -14°
- Черновцы-6°... -14°
Виргиния, США
+ 6 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+2 °
Влажность:44 %
Давление:748 мм
Ветер: 7.7 м/с
Вероятность осадков:6 %
Восход:07:28
Закат17:05
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей