В Европе из-за снегопадов погибли 12 человек (видео)

15:36, 9 января 2019
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Из-за снегопадов в Австрии заблокированы несколько поселений.

Европу засыпает снегом / twitter.com/unwetteralarm
Европу засыпает снегом / twitter.com/unwetteralarm

Жертвами сильных снегопадов в Европе стали 12 человек, большинство из них погибли во время схода лавин в Альпах.

Снегопад парализовал дорожное движение в Афинах (видео)

Из-за снегопадов в Австрии заблокированы несколько поселений, в некоторых регионах проблемы с электроэнергией, говорится в сюжете ТСН.

Опасная ситуация сложилась и в горах Германии и Швейцарии. Метеорологи предупреждают, что в дальнейшем погода ухудшится: снегопады не утихнут еще несколько дней.

Напомним, из-за сильного снегопада в федеральной земле Бавария на юго-востоке Германии погибли три человека.

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Теги: #снег#Германия#Австрия
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