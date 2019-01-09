В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4

14:17, 9 января 2019
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Предупреждений о цунами не было.

В Японии произошло мощное землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Японии произошло мощное землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

На Японском острове Кюсю в префектуре Кагосима 9 января произошло землетрясение магнитудой 6,4.

В результате землетрясения в районе вулкана Этна пострадали четыре человека

Толчки произошли в 09:39 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 30,6 градуса северной широты и 131,2 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 30 км, передает Синьхуа со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

На данный момент предупреждений о цунами не было.

Напомним, не менее 75 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,9, которое произошло 6 января в остане Керманшах (Иран).

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Теги: #Япония#землетрясение
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