Мокрый снег, штормовой ветер и оттепель: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра
На юге и в центре Украины завтра потеплеет.
Завтра из-за влияния циклонической системы Benjamin во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.
В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня
Такой прогноз погоды опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"10 января на юге Украины, а также в большинстве центральных областей, вечером и на востоке - сложные погодные условия. Будет выпадать снег, ветер усилится до штормовых значений", - пишет она.
По словам Диденко, завтра на юге и в центре Украины потеплеет до оттепели. Там ожидаются мокрый снег, порывистый ветер, местами налипание мокрого снега.
Самой холодной погода в Украине завтра будет в северных областях - ночью -10...-15 градусов, днем -3...-8 градусов. На западе в четверг днем -2...-7 градусов, на востоке -1...-4 градуса.
В центр днем придет оттепель, только на Виннитчине -2..-5 градусов. В южной части предполагается 0...+4 градуса, в Крыму +2...+6 градусов.
В Киеве ближайшей ночью -10...-14 градусов, завтра днем -4...-7 градусов, без существенных осадков.
Напомним, 9 января в Украине сохранится холодная погода, местами пройдет снег.
Погода в Украине
- Винница-9°... -14°
- Днепр-6°... -10°
- Донецк-5°... -8°
- Житомир-9°... -15°
- Запорожье-6°... -9°
- Ивано-Франковск-6°... -12°
- Киев-9°... -14°
- Кировоград-8°... -9°
- Луганск-6°... -10°
- Луцк-7°... -11°
- Львов-4°... -11°
- Николаев-3°... -4°
- Одесса+1°... -6°
- Полтава-5°... -11°
- Ровно-9°... -14°
- Симферополь0°... -2°
- Сумы-5°... -11°
- Тернополь-8°... -12°
- Харьков-4°... -8°
- Херсон-2°... -4°
- Хмельницкий-10°... -15°
- Черкассы-8°... -10°
- Чернигов-7°... -14°
- Черновцы-6°... -14°