Мокрый снег, штормовой ветер и оттепель: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра

13:03, 9 января 2019
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На юге и в центре Украины завтра потеплеет.

Завтра погода в Украине ухудшится / УНИАН
Завтра погода в Украине ухудшится / УНИАН

Завтра из-за влияния циклонической системы Benjamin во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.

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Такой прогноз погоды опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"10 января на юге Украины, а также в большинстве центральных областей, вечером и на востоке - сложные погодные условия. Будет выпадать снег, ветер усилится до штормовых значений", - пишет она.

По словам Диденко, завтра на юге и в центре Украины потеплеет до оттепели. Там ожидаются мокрый снег, порывистый ветер, местами налипание мокрого снега.

Самой холодной погода в Украине завтра будет в северных областях - ночью -10...-15 градусов, днем -3...-8 градусов. На западе в четверг днем -2...-7 градусов, на востоке -1...-4 градуса.

В центр днем придет оттепель, только на Виннитчине -2..-5 градусов. В южной части предполагается 0...+4 градуса, в Крыму +2...+6 градусов.

В Киеве ближайшей ночью -10...-14 градусов, завтра днем -4...-7 градусов, без существенных осадков.

Напомним, 9 января в Украине сохранится холодная погода, местами пройдет снег.

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Теги: #снег#погода
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