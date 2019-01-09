В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня

Лавинная опасность сохраняется в Закарпатской и Львовской областях.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Сегодня, 9 января, в высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Читайте также Жителей Киева предупреждают о гололедице на дорогах

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"9 января в высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 января в Украине сохранится холодная погода, местами пройдет снег.