В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня
Лавинная опасность сохраняется в Закарпатской и Львовской областях.
Сегодня, 9 января, в высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"9 января в высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, 9 января в Украине сохранится холодная погода, местами пройдет снег.
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