Снегопад парализовал дорожное движение в Афинах (видео)

Из-за неожиданного снегопада в городе были закрыты многие школы.

Афины засыпало снегом / www.instagram.com/alexandradts

В Афинах (Греция) 8 января прошел первый за эту зиму снегопад. Пальмы, ели, апельсиновые и лимонные деревья запорошило снегом.

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Из-за неожиданного снегопада в городе были закрыты многие школы. Временно было приостановлено движение по некоторым трассам. Со сбоями работало автобусное и железнодорожное сообщение, передает Euronews.

Для бездомных власти города открыли несколько зданий с отапливаемыми помещениями. Впрочем, остановиться там также могут те, кто по финансовым соображениям не в состоянии отапливать свои дома.

Видео: youtube.com/Mustafa Abusalah

Напомним, из-за сильного снегопада в федеральной земле Бавария на юго-востоке Германии погибли три человека.