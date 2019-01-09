Жителей Киева предупреждают о гололедице на дорогах
Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу.
Сегодня, 9 января, на дорогах Киева ожидается гололедица.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до -9°
По прогнозам синоптиков, 9 января в столице будет облачно с прояснениями, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 12-14º, днем – 7-9º мороза.
В КГГА призывают киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.
Советы водителям:
- придерживаться скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Советы пешеходам:
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле, попробуйте перекатиться, – удар, направленный на вас, уменьшит силу;
- будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- когда перебегаете дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
- обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.
Напомним, 9 января в Украине сохранится холодная погода, местами пройдет снег.
Погода в Украине
- Винница-9°... -12°
- Днепр-6°... -10°
- Донецк-5°... -8°
- Житомир-9°... -12°
- Запорожье-6°... -9°
- Ивано-Франковск-6°... -11°
- Киев-9°... -13°
- Кировоград-8°... -9°
- Луганск-7°... -10°
- Луцк-7°... -11°
- Львов-4°... -8°
- Николаев-4°... -5°
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- Полтава-5°... -11°
- Ровно-9°... -14°
- Симферополь0°... -2°
- Сумы-4°... -11°
- Тернополь-8°... -12°
- Харьков-4°... -9°
- Херсон-1°... -2°
- Хмельницкий-9°... -14°
- Черкассы-8°... -9°
- Чернигов-6°... -15°
- Черновцы-5°... -13°