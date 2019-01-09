Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до -9°
Вечером в столице до -11°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 9 января, в Киеве без осадков, днем температура до -9°.
Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем -9°, вечером - до -11°. Ветер восточный и юго-восточный, до 2,4 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:57, а зайдет в 16:12.
Как сообщал УНИАН, 9 января в Украине сохранится холодная погода, местами пройдет снег.
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- Винница-8°... -12°
- Днепр-7°... -10°
- Донецк-5°... -9°
- Житомир-9°... -13°
- Запорожье-7°... -9°
- Ивано-Франковск-6°... -13°
- Киев-8°... -12°
- Кировоград-8°... -9°
- Луганск-7°... -10°
- Луцк-6°... -11°
- Львов-3°... -9°
- Николаев-1°... -3°
- Одесса+1°... -5°
- Полтава-6°... -10°
- Ровно-9°... -13°
- Симферополь0°... -3°
- Сумы-4°... -10°
- Тернополь-8°... -13°
- Харьков-4°... -9°
- Херсон0°... -1°
- Хмельницкий-9°... -14°
- Черкассы-8°... -10°
- Чернигов-7°... -12°
- Черновцы-5°... -13°
Виргиния, США
+ 8 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+4 °
Влажность:43 %
Давление:747 мм
Ветер: 8.1 м/с
Вероятность осадков:6 %
Восход:07:28
Закат17:05
Видимость:16 км
Фаза луны:
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