Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до -9°

08:30, 9 января 2019
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Вечером в столице до -11°.

В Киеве сегодня будет холодно / УНИАН
В Киеве сегодня будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 9 января, в Киеве без осадков, днем температура до -9°.

Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем -9°, вечером - до -11°. Ветер восточный и юго-восточный, до 2,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:57, а зайдет в 16:12.

Как сообщал УНИАН, 9 января в Украине сохранится холодная погода, местами пройдет снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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