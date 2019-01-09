В Украине сегодня будет холодно, местами пройдет снег (карта)

08:10, 9 января 2019
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Днем холоднее всего будет на севере страны.

В Украине сегодня будет холодно / УНИАН
В Украине сегодня будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 9 января в Украине сохранится холодная погода, местами пройдет снег.

Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах

Погода в Украине. На востоке пройдет снег, температура до -4°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +1°. 

На западе Украины местами пройдет снег. Температура до -2°.

В северных областях также ожидаются снегопады. Температура до -8°. В центре без осадков, температура до -5°.

Прогноз на 9 января / УНИАН
Прогноз на 9 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 9 января - День святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана. В этот день наши предки говорили: «Степан тешет», и ставили 12 кольев или жердей в поле или на пруду, как для куриного гнезда. 

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Теги: #снег#погода
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